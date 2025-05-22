Мобілізація 2025: Мінекономіки проводить перевірку, хто втратить бронювання (документ)

Частина працівників можуть після 28 травня втратити бронювання від мобілізації. Чи збережуть підприємства статус критичних, може залежати від того, чи надішлють вони вчасно необхідні дані.

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Про це 22 травня повідомили у "Новини Live", опублікувавши лист Міністерства економіки від 19 травня 2025 року №27-11/37509-07.

Нині право на бронювання від мобілізації своїх працівників можуть отримати лише підприємства, які відповідають умовам. Компанії мають бути визнані критично важливими для держави й Сил оборони. Бронь дозволяє співробітникам продовжувати працювати, відтермінувавши загрозу призову.

Відстрочку заброньованого працівника можуть анулювати, якщо:

термін її дії закінчився;

компанія припинила випускати товари, виконувати роботи або надавати послуги, на підставі яких отримала критичний статус;

підприємство позбавили статусу критично важливого.

Бронювання від мобілізації: що відомо про перевірку

У травні 2025 року Мінекономіки проводить перевірку, шукаючи невідповідності компаній умовам. Моніторинг починається з дати, коли конкретне підприємство було визначене критичним або підтвердило такий статус. Такому бізнесу рекомендують до 28 травня надіслати на пошту міністерства пакет документів.

Цей пакет включає:

витяг з системи органів Державної податкової служби щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, де розташовані філії, представництва, інші відокремлені підрозділи з 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи щодо права власності або оренди нерухомості для підтвердження діяльності на території трьох і більше регіонів країни.

Лист Мінекономіки, оприлюднений у ЗМІ Фото: Новини live

Якщо компанії, які мають філії або відокремлені підрозділи, не надішлють необхідні дані, вони ризикують втратити право на бронювання своїх співробітників.

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