Обмен пленными "1000 на 1000" между Украиной и РФ: CМИ узнали, сколько он продлится

Украина и Россия готовятся к самому большому обмену пленными с начала полномасштабной войны. Обмен по формуле "1000 на 1000" пройдет в несколько этапов.

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Об этом сообщили источники агентства "РБК-Украина".

По словам собеседником, обмен пленными в формате "1000 на 1000" займет три дня. Переговорщики Украины и РФ договорились об этом на встрече в Стамбуле. Это был главный и единственній предметный результат встречи делегаций двух стран.

Президент США Дональд Трамп 23 мая сообщал о завершении большого обмена пленными между Украиной и РФ, но источники агентства опровергли это заявление. По их данным процесс обмена продолжается.

Британская газета Financial Times, ссылаясь на анонимных украинских чиновников, пишет про обмен тремя группами в течение трех дней. Среди обмениваемых лиц — в основном военнослужащие и некоторые гражданские.

Знакомый с подробностями обмена источник FT сказал, что Россия не хочет освобождать ни одного из своих высокопоставленных заключенных.

Напомним, Украина передала российской стороне список военнопленных для обмена 22 мая. РФ получила от Украины встречный список.

Фокус уже писал, что Украина платит военнопленным из РФ зарплату до 1500 гривен. Эти деньги они могут потратить на собственные нужды.