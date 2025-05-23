Обмін полоненими "1000 на 1000" між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, скільки він триватиме

Україна і Росія готуються до найбільшого обміну полоненими з початку повномасштабної війни. Обмін за формулою "1000 на 1000" відбудеться в кілька етапів.

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Про це повідомили джерела агентства "РБК-Україна".

За словами співрозмовника, обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" триватиме три дні. Учасники переговорів України і РФ домовилися про це на зустрічі в Стамбулі. Це був головний і єдиний предметний результат зустрічі делегацій двох країн.

Президент США Дональд Трамп 23 травня повідомляв про завершення великого обміну полоненими між Україною і РФ, але джерела агентства спростували цю заяву. За їхніми даними процес обміну триває.

Британська газета Financial Times, посилаючись на анонімних українських чиновників, пише про обмін трьома групами протягом трьох днів. Серед обмінюваних осіб — здебільшого військовослужбовці та деякі цивільні.

Знайоме з подробицями обміну джерело FT сказало, що Росія не хоче звільняти жодного зі своїх високопоставлених в'язнів.

Нагадаємо, Україна передала російській стороні список військовополонених для обміну 22 травня. РФ отримала від України зустрічний список.

Фокус уже писав, що Україна платить військовополоненим з РФ зарплату до 1500 гривень. Ці гроші вони можуть витратити на власні потреби.