Производит аккумуляторы для БПЛА: стали известны последствия атаки на завод в Ельце и РФ

В ночь на 23 мая украинские дроны атаковали завод "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Зафиксированы попадания, после чего произошел пожар. Сгорел один из цехов.

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Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Беспилотники попали в завод ПАО "Энергия", который специализируется на производстве химических источников тока.

"Один из цехов завода "Энергия" сгорел в результате атаки БПЛА на Елец Липецкой области. Количество пострадавших работников предприятия возросло до 9", — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Завод производит аккумуляторы в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота. Продукция предприятия широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Кроме завода, один из дронов попал в элеватор ООО "Колос Агро", возник пожар. Также один из БПЛА упал на территорию местного медицинского колледжа имени Константиновой, повреждены окна. Также обломки сбитого беспилотника попали в жилой дом, где повреждены 20 квартир.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая подразделения ССО ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области. Возник пожар. Жители слышали более 10 взрывов. В результате атаки на ПАО "Энергия" вспыхнул пожар и с завода эвакуировали всех сотрудников.