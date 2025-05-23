Виробляє акумулятори для БПЛА: стали відомі наслідки атаки на завод в Єльці і РФ

В ніч проти 23 травня українські дрони атакували заводу "Енергія" у місті Єлець Липецької області. Зафіксовані влучання, після чого сталася пожежа. Згорів один з цехів.

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Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Безпілотники потрапили в завод ПАТ "Енергія", який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

"Один із цехів заводу "Енергія" згорів унаслідок атаки БПЛА на Єлець Липецької області. Кількість постраждалих працівників підприємства зросла до 9", — пише видання з посиланням на власні джерела.

Завод виробляє акумулятори у тому числі для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту. Продукція підприємства широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс.

Крім заводу, один із дронів влучив в елеватор ТОВ "Колос Агро", виникла пожежа. Також один із БПЛА впав на територію місцевого медичного коледжу імені Костянтинової, пошкоджено вікна. Також уламки збитого безпілотника потрапили до житлового будинку, де пошкоджено 20 квартир.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 травня підрозділи ССО ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області. Виникла пожежа. Мешканці чули понад 10 вибухів. Внаслідок атаки на ПАТ "Енергія" спалахнула пожежа і з заводу евакуювали всіх співробітників.