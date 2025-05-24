Минимум 150 казней пленных ВСУ: командование ВС РФ отдает преступные приказы, – ГУР МО

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило казни более 150 украинских защитников, оказавшихся в плену оккупантов.

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Cобранные спецподразделениями данные о военных преступлениях РФ передадут украинским правоохранителям, заявили в ГУР МО.

Во многих случаях, по данным разведчиков, от российского командования были прямые приказы убивать украинских пленных.

"Эти преступления —– составляющая целенаправленной политики руководства России", — говорится в отчете.

Тенденцию казней подтверждает и международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В докладе от 19 марта 2025 года организация указала на увеличение количества случаев целенаправленных убийств или причинений увечий бойцам ВСУ, которые сдались в плен.

Российские дезертиры подтверждали получение приказа не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира одной из бригад: "Пленные не нужны – расстреливайте на месте".

Американский телеканал CNN 21 мая показывал полученные от разведки Украины аудио- и видеоматериалы с доказательствами приказов казнить сдавшихся украинских пленных.

Разговор перехватили в ноябре 2024 года в районе села Новодаровка Запорожской области. На записи офицер ВС РФ несколько раз приказывает подчиненным с позывными "Арта" и "Белый" брать в плен только командира группы, а остальных солдат — убить.

Напомним, Украина и Россия недавно провели первый этап обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Домой вернулись 390 военных ВСУ.

Фокус ранее писал, что на Торецком направлении военные 49-го штурмового батальона "Карпатская Сечь" взяли в плен гражданина Сенегала.