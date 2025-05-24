Мінімум 150 страт полонених ЗСУ: командування ЗС РФ віддає злочинні накази, — ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило страти понад 150 українських захисників, які опинилися в полоні окупантів.

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Зібрані спецпідрозділами дані про військові злочини РФ передадуть українським правоохоронцям, заявили в ГУР МО.

У багатьох випадках, за даними розвідників, від російського командування були прямі накази вбивати українських полонених.

"Ці злочини -- складова цілеспрямованої політики керівництва Росії", — йдеться у звіті.

Тенденцію страт підтверджує і міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У доповіді від 19 березня 2025 року організація вказала на збільшення кількості випадків цілеспрямованих убивств або заподіяння каліцтв бійцям ЗСУ, які здалися в полон.

Російські дезертири підтверджували отримання наказу не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира однієї з бригад: "Полонені не потрібні — розстрілюйте на місці".

Американський телеканал CNN 21 травня показував отримані від розвідки України аудіо- та відеоматеріали з доказами наказів стратити українських полонених, які здалися.

Розмову перехопили в листопаді 2024 року в районі села Новодарівка Запорізької області. На записі офіцер ЗС РФ кілька разів наказує підлеглим із позивними "Арта" і "Белый" брати в полон тільки командира групи, а решту солдатів — убити.

Нагадаємо, Україна і Росія нещодавно провели перший етап обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Додому повернулися 390 військових ЗСУ.

Фокус раніше писав, що на Торецькому напрямку військові 49-го штурмового батальйону "Карпатська Січ" взяли в полон громадянина Сенегалу.