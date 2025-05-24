Украинские военные ликвидировали под Курском Тимура Масалова, чемпиона мира по бирманскому боксу. Оккупант командовал спецподразделением "Вятич".

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Старший офицер и уроженец Кировского области Тимур Масалов погиб 22 мая, сообщили родственники бойца изданию "Блокнот".

Масалов стал первым вице-президентом Федерации бирманского бокса

Тимур Масалов родился 6 июля 1992 года в поселке Подосиновец, долгое время он жил в Армавире.

Масалов стал первым вице-президентом Федерации бирманского бокса Краснодарского края и чемпионом мира 2017 года в этой дисциплине.

"Тимур Сергеевич был одним из самых активных членов Федерации бирманского бокса Краснодарского края. Был достойным обладателем крапового берета", — заявил российский союз боевых искусств.

Масалова также награждали медалью и почетной грамотой "За значительный вклад в развитие бирманского бокса в России".

Оккупант воевал в Украине с первых дней полномасштабного вторжения армии РФ и руководил воинским подразделением 15-го отряда спецназначения "Вятич".

Напомним, ВСУ недавно нанесли точный ракетный удар по скоплению военной техники и личного состава ВС РФ во Льгове Курской области.

Тем временекм российские войска активизировали наступление на Сумском направлении. Группы из 8-10 военных часто заходят в пешем порядке.