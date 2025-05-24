Командував спецпідрозділом: у Курській області загинув чемпіон світу з РФ (фото)

Українські військові ліквідували під Курськом Тимура Масалова, чемпіона світу з бірманського боксу. Окупант командував спецпідрозділом "Вятич".

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Старший офіцер і уродженець Кіровської області Тимур Масалов загинув 22 травня, повідомили родичі бійця виданню "Блокнот".

Масалов став першим віце-президентом Федерації бірманського боксу

Тимур Масалов народився 6 липня 1992 року в селищі Подосиновець, довгий час він жив в Армавірі.

Масалов став першим віце-президентом Федерації бірманського боксу Краснодарського краю і чемпіоном світу 2017 року в цій дисципліні.

"Тимур Сергійович був одним із найактивніших членів Федерації бірманського боксу Краснодарського краю. Був гідним володарем червоного берета", — заявив російський союз бойових мистецтв.

Масалова також нагороджували медаллю і почесною грамотою "За значний внесок у розвиток бірманського боксу в Росії".

Окупант воював в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення армії РФ і керував військовим підрозділом 15-го загону спецпризначення "Вятич".

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно завдали точного ракетного удару по скупченню військової техніки та особового складу ЗС РФ у Льгові Курської області.

Тим часом російські війська активізували наступ на Сумському напрямку. Групи з 8-10 військових часто заходять у пішому порядку.