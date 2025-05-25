Аэропорты закрыты, слышны "громкие звуки": Москву и Тулу атакуют БПЛА (фото, видео)

Атака неизвестных дронов началась около 15.00. Беспилотники следовали через Тулу в Московскую область, позже началась атака с Курской области. Местные жители сообщают о работе ПВО и громких взрывах.

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Фокус собрал все, что известно об атаке дронов на Москву днем 25 мая.

Неизвестные дроны атаковали Тулу и Москву

Атака дронов на Тулу

Об атаке неизвестных дронов на Тулу в РФ начали сообщать с 15.00. Там уклончиво рассказали о "громких звуках и медленном мобильном интернете". На редких видео, появившихся в соцсетях, слышны взрывы.

Фото: скриншот

В местных пабликах жители Тулы жаловались на "громкие звуки"

Позже появилась информация, что обломки сбитого беспилотника упали на пятиэтажку и Никольский собор в Епифани, неподалеку от Тулы. В доме повылетали окна, в церкви – поврежден купол.

Обломки неизвестного дрона упали на пятиэтажку в Туле

Спустя несколько часов появилось сообщение о новой волне БПЛА с Курской области России.

Атака дронов на Москву

Сообщения об атаке дронов на Москву стали появляться на час позже Тулы.

Дроны атакуют Москву со стороны Тульской и Курской областей

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский был введен план "Ковер" и ограничения на полеты. Сняли его только два часа спустя, около 18.30.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были сбиты пять беспилотников, которые "летели на Москву". Где они упали и какие повреждения – не уточнил.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - коротко отметил мэр.

Напомним, в ночь на 25 мая росСМИ сообщали о "рекордном" количестве атак украинских беспилотников. Под удар попали несколько регионов РФ.

Предположительно, одной из целей стал военный аэродром "Мигалово" в Твери. Там же расположено Тверское суворовское военное училище, а на военном аэродроме базируется как боевая авиация, так и гражданские самолеты российского Минтранспорта.