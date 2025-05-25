Массированный удар украинских дронов: под атакой оказались более 10 регионов РФ (видео)

В ночь с 24 на 25 мая российские средства противовоздушной обороны зафиксировали рекордное количество атак украинских беспилотников. Под удар попали несколько регионов РФ, а общее количество воздушный целей достигло 205 единиц.

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О ночной атаке сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Военное ведомство отчиталось о перехвате 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. При этом накануне с 20:00 до полуночи Минобороны сообщало о якобы 95 сбитых дронах. Таким образом это один из крупнейших зарегистрированных налетов за все время применения БПЛА против российских регионов.

Согласно официальным данным, под удар попали:

Тульская область

Калужская область

Тверская область

Белгородская область

Курская область

Орловская область

Смоленская область

Липецкая область

Нижегородская область

Новгородская область

Московский регион

территория оккупированного Крыма

Над Тульской областью якобы сбили 16 БПЛА. Еще 14 дронов были сбиты над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 — над московским регионом и в Твери.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 14 сбитых беспилотниках. А по словам губернатора Тверской области Игоря Руденя, над регионом работала ПВО и вроде бы обошлось без разрушений и жертв.

Вместе с тем местные жители жаловались на серию взрывов в районе воинской части, где впоследствии вспыхнул пожар.

Удар по аэродрому "Мигалово"

Особое внимание в этот раз привлекла Тверь, где было зафиксировано сразу несколько эпизодов перехвата. В 2:47 мск пресс-служба правительства региона сообщила о пяти сбитых дронах. Спустя 13 минут появилась информация еще о трех уничтоженных беспилотниках. Все восемь целей якобы были ликвидированы над микрорайоном Мигалово, где расположено Тверское суворовское военное училище и военный аэродром "Мигалово", где базируется как боевая авиация, так и гражданские самолеты российского Минтранспорта.

Напомним, на фоне ночной атаки в соцсетях появилась информация о якобы сбитом стратегическом бомбардировщике Ту-160 над Тверью. Пользователи распространяли видео с трассирующими выстрелами в небе и утверждали, что самолёт был поражён «дружественным огнём» при попытке посадки на аэродром Мигалово. Однако впоследствии версия о потере Ту-160 была опровергнута - объектом атаки стала не стратегическая авиация, а самолет Ту-134АК RA-65996, входящий в состав ВКС РФ, который используется для перевозки командования и личного состава.