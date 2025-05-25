Массированный удар украинских дронов: под атакой оказались более 10 регионов РФ (видео)
В ночь с 24 на 25 мая российские средства противовоздушной обороны зафиксировали рекордное количество атак украинских беспилотников. Под удар попали несколько регионов РФ, а общее количество воздушный целей достигло 205 единиц.
О ночной атаке сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.
Военное ведомство отчиталось о перехвате 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. При этом накануне с 20:00 до полуночи Минобороны сообщало о якобы 95 сбитых дронах. Таким образом это один из крупнейших зарегистрированных налетов за все время применения БПЛА против российских регионов.
Согласно официальным данным, под удар попали:
- Тульская область
- Калужская область
- Тверская область
- Белгородская область
- Курская область
- Орловская область
- Смоленская область
- Липецкая область
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Московский регион
- территория оккупированного Крыма
Над Тульской областью якобы сбили 16 БПЛА. Еще 14 дронов были сбиты над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 — над московским регионом и в Твери.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 14 сбитых беспилотниках. А по словам губернатора Тверской области Игоря Руденя, над регионом работала ПВО и вроде бы обошлось без разрушений и жертв.
Вместе с тем местные жители жаловались на серию взрывов в районе воинской части, где впоследствии вспыхнул пожар.
Удар по аэродрому "Мигалово"
Особое внимание в этот раз привлекла Тверь, где было зафиксировано сразу несколько эпизодов перехвата. В 2:47 мск пресс-служба правительства региона сообщила о пяти сбитых дронах. Спустя 13 минут появилась информация еще о трех уничтоженных беспилотниках. Все восемь целей якобы были ликвидированы над микрорайоном Мигалово, где расположено Тверское суворовское военное училище и военный аэродром "Мигалово", где базируется как боевая авиация, так и гражданские самолеты российского Минтранспорта.
Напомним, на фоне ночной атаки в соцсетях появилась информация о якобы сбитом стратегическом бомбардировщике Ту-160 над Тверью. Пользователи распространяли видео с трассирующими выстрелами в небе и утверждали, что самолёт был поражён «дружественным огнём» при попытке посадки на аэродром Мигалово. Однако впоследствии версия о потере Ту-160 была опровергнута - объектом атаки стала не стратегическая авиация, а самолет Ту-134АК RA-65996, входящий в состав ВКС РФ, который используется для перевозки командования и личного состава.