Уничтожают "дом за домом": в Днепропетровской области эвакуируют людей (видео)

Для села Новопавловка заблаговременная эвакуация уже потеряла актуальность, ведь жизнь там полна опасностей. Ситуация в регионе лучше, чем в соседней Донецкой области, но волонтер призвал местных выезжать.

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Об этом известно из комментария координатора направления эвакуации Благотворительного фонда "Восток SOS" Ярослава Корниенко в эфире телеканала "Киев" 26 мая.

"В Новопавловке, к сожалению, остаются еще люди, но заезжать туда довольно опасно. Мне ситуация в Новопавловке напомнила недавнюю ситуацию в Краснополье Сумской области, где мы работали долгое время. Это небольшой населенный пункт, но уютный, с природой, который, к сожалению, дом за домом начинают уничтожать", — рассказал он.

По словам Корниенко, в Новопавловке уже опасно находиться, поэтому заблаговременная эвакуация оттуда уже не актуальна. Волонтеры также побывали в Межевой, Гавриловке и Ивановке.

"Гавриловку тоже начали накрывать "Шахеды", есть погибшие люди. Я бы всем жителям этих громад — Новопавловской, Межевской, уже Маломихайловской — советовал думать об эвакуации", — подчеркнул он.

Корниенко заверил, что в регионе продолжается эвакуационный процесс. Тех, кто будет выезжать, встретят на транзите, им окажут помощь и расселят.

Сейчас ВС РФ в основном бьют по Днепропетровской области "Шахедами" и КАБами.

"Они обстреливают инфраструктуру, но есть погибшие люди", — отметил волонтер.

По его словам, пока ситуация лучше, чем в Донецкой области, где враг чаще использует БПЛА и охотится за экипажами эвакуации, контролируя много дорог.

Напомним, 28 апреля в Межевской поселковой территориальной общине информировали, что в селах Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка будут проводить обязательную эвакуацию. Для выезда местным нужно зарегистрироваться в поселке Межевая.

29 апреля глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявлял, что принудительную эвакуацию ввели из 4 сел Межевской громады и 3 — Новопавловской. По его словам, местным предлагали добровольно уехать несколько месяцев.