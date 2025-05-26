Знищують "будинок за будинком": у Дніпропетровській області евакуюють людей (відео)

Для села Новопавлівка завчасна евакуація вже втратила актуальність, адже життя там сповнене небезпек. Ситуація у регіоні краща, ніж у сусідній Донеччині, але волонтер закликав місцевих виїжджати.

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Про це відомо з коментаря координатора напряму евакуації Благодійного фонду "Схід SOS" Ярослава Корнієнка в ефірі телеканалу "Київ" 26 травня.

"У Новопавлівці, на жаль, залишаються ще люди, але заїжджати туди доволі небезпечно. Мені ситуація в Новопавлівці нагадала нещодавню ситуацію в Краснопіллі Сумської області, де ми працювали довгий час. Це невеличкий населений пункт, але затишний, з природою, який, на жаль, будинок за будинком починають знищувати", — розповів він.

Зі слів Корнієнка, у Новопавлівці вже небезпечно перебувати, тому завчасна евакуація звідти вже не актуальна. Волонтери також побували у Межовій, Гаврилівці та Іванівці.

"Гаврилівку теж почали накривати "Шахеди", є загиблі люди. Я б усім мешканцям цих громад — Новопавлівської, Межівської, вже Маломихайлівської — радив думати про евакуацію", — наголосив він.

Корнієнко запевнив, що в регіоні триває евакуаційний процес. Тих, хто виїжджатиме, зустрінуть на транзиті, їм нададуть допомогу та розселять.

Нині ЗС РФ здебільшого б’ють по Дніпровщині "Шахедами" й КАБами.

"Вони обстрілюють інфраструктуру, але є загиблі люди", — зауважив волонтер.

З його слів, поки ситуація краща, ніж на Донеччині, де ворог частіше використовує БПЛА та полює за екіпажами евакуації, контролюючи багато доріг.

Нагадаємо, 28 квітня у Межівській селищній територіальній громаді інформували, що у селах Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка проводитимуть обов’язкову евакуацію. Для виїзду місцевим потрібно зареєструватись у селищі Межова.

29 квітня очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявляв, що примусову евакуацію запровадили з 4 сіл Межівської громади й 3 – Новопавлівської. З його слів, місцевим пропонували добровільно виїхати кілька місяців.