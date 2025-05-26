В Сенате хотят проголосовать за законопроект против РФ в обход Трампа, — СМИ

Американские сенаторы будут настаивать на введении пошлин в 500% для российских союзников. Они настроены добиваться этого решения, с одобрением президента Дональда Трампа или без.

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Об этом 26 мая сообщили в The Telegraph.

Отмечается, что на Трампа оказывают все большее давление, чтобы он согласовал массивный пакет санкций против России. На фоне этого Сенат США планирует вынести на рассмотрение законопроект о пошлинах в 500%, призванный превратить страну-агрессора в изолированный "торговый остров" для препятствования продолжению войны.

По данным СМИ, законопроект уже получил широкую поддержку как среди республиканцев, так и среди демократов. Некоторые члены Конгресса дали понять, что хотят голосования, не дожидаясь "зеленого света" от Трампа.

Главное положение законопроекта — это введение пошлин в 500% для любой страны, которая покупает российские нефть, газ, уран и другие продукты. Это должно ударить по союзникам Кремля, которые "поддерживают военную машину" президента РФ Владимира Путина. Соавторами являются 81 депутат.

Ожидается, что попытку "заставить господина Трампа действовать" плохо воспримут в Белом доме. Ранее политик заявлял, что санкции могут заставить Путина отказаться от мирных переговоров, и освободил страну-агрессора от ряда пошлин. Однако некоторые сенаторы из Республиканской партии относятся к переговорному процессу между США и Россией скептически. Они настроены действовать, не дожидаясь "благословения" лидера.

"Я ничего не жду. Я думаю, что мы должны вынести этот вопрос на обсуждение и возложить ответственность на Путина. Я ждал достаточно долго. И для меня совершенно очевидно, что Путин месяцами нас обманывал, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть", — заявил старший сенатор-республиканец от штата Индиана Тодд Янг.

Другой республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс подсчитал, что законопроект даже без одобрения от Трампа поддержат 70 сенаторов. Однако, как пояснили в издании, голосование состоится не раньше начала июня, ведь на следующей неделе Конгресс уходит на каникулы.

Отмечается, что в теории Сенат может преодолеть попытку Трампа наложить вето 66 голосами, но законопроект также должен пройти через Палату представителей. Там к Украине относятся менее благосклонно, а президент имеет большее влияние.

Напомним, 26 мая президент США Дональд Трамп прокомментировал новые массированные атаки ВС РФ. Он заявил, что всегда ладил с лидером РФ Владимиром Путиным, но с ним "что-то случилось" и "он убивает людей".

Вскоре после этого Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, политик "не оказывает никаких услуг своей стране" и каждое его заявление "вызывает проблемы".