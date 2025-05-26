У Сенаті хочуть проголосувати за законопроєкт проти РФ в обхід Трампа, — ЗМІ

Американські сенатори наполягатимуть на запровадженні мит у 500% для російських союзників. Вони налаштовані добиватись цього рішення, зі схваленням президента Дональда Трампа або без.

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Про це 26 травня повідомили у The Telegraph.

Зазначається, що на Трампа чинять дедалі більший тиск, щоб він погодив масивний пакет санкцій проти Росії. На тлі цього Сенат США планує винести на розгляд законопроєкт про мита у 500%, покликаний перетворити країну-агресорку на ізольований "торговий острів" задля перешкоджання продовженню війни.

За даними ЗМІ, законопроєкт вже отримав широку підтримку як серед республіканців, так і серед демократів. Деякі члени Конгресу дали зрозуміти, що хочуть голосування, не чекаючи на "зелене світло" від Трампа.

Головне положення законопроєкту — це запровадження мит у 500% для будь-якої країни, яка купує російські нафту, газ, уран та інші продукти. Це має вдарити по союзниках Кремля, які "підтримують військову машину" президента РФ Володимира Путіна. Співавторами є 81 депутат.

Очікується, що спробу "змусити пана Трампа діяти" погано сприймуть у Білому домі. Раніше політик заявляв, що санкції можуть змусити Путіна відмовитись від мирних переговорів, та звільнив країну-агресорку від низки мит. Однак деякі сенатори з Республіканської партії ставляться до переговорного процесу між США і Росією скептично. Вони налаштовані діяти, не чекаючи на "благословення" лідера.

"Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це питання на обговорення і покласти відповідальність на Путіна. Я чекав досить довго. І для мене цілком очевидно, що Путін місяцями нас обманював, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти", — заявив старший сенатор-республіканець від штату Індіана Тодд Янг.

Інший республіканець від штату Південна Дакота Майк Раундс підрахував, що законопроєкт навіть без схвалення від Трампа підтримають 70 сенаторів. Однак, як пояснили у виданні, голосування відбудеться не раніше початку червня, адже наступного тижня Конгрес йде на канікули.

Зазначається, що в теорії Сенат може подолати спробу Трампа накласти вето 66 голосами, але законопроєкт також має пройти через Палату представників. Там до України ставляться менш прихильно, а президент має більший вплив.

Нагадаємо, 26 травня президент США Дональд Трамп прокоментував нові масовані атаки ЗС РФ. Він заявив, що завжди ладнав з лідером РФ Володимиром Путіним, але з ним "щось сталось" і "він вбиває людей".

Невдовзі після цього Трамп розкритикував і президента України Володимира Зеленського. З його слів, політик "не робить ніяких послуг своїй країні" і кожна його заява "викликає проблеми".