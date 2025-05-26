Создали целый "зоопарк" над Черным морем: как ВС РФ противодействуют работе украинских дронов

ВС РФ настолько боятся атаки украинских дронов в Черном море, что сосредоточили там все имеющиеся у них образцы воздушной техники.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, украинские дроны превратили Черное море в некую "серую" зону. Россияне не могут там свободно чувствовать себя, поэтому сосредоточили там всю имеющуюся у них воздушную технику, чтобы отражать дроновые атаки.

"В воздухе над Черным морем можно наблюдать то, что военные называют "зоопарком". Там представлены фактически все имеющиеся образцы воздушной техники, которая вообще есть у россиян в принципе. Они используют вертолеты как семейства "Ка", так и "Ми". Так же это и самолеты разных классов, начиная от патрульных, тихоходных, противолодочных самолетов. То есть бросают весь имеющийся ресурс. Потому что они прекрасно понимают угрозу существованию их флота", — отметил спикер ВМС.

Он отметил, что у Украины уже есть "замечательное решение", которое уже позволяет бороться и с российской авиацией, но оккупанты его еще не почувствовали в достаточной степени.

Напомним, что 13 мая сообщалось, что командование ВС РФ планирует реформу, связанную с развитием беспилотных систем во время российско-украинской войны. Согласно идее Москвы, в структуре войска появятся полки, которые будут заниматься только дронами.

Украинские морские дроны Magura-7 3 мая впервые в мире сбили вражеские истребители выпущенными из них ракетами. Для этого использовали средства класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.