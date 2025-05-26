Створили цілий "зоопарк" над Чорним морем: як ЗС РФ протидіють роботі українських дронів

ЗС РФ настільки бояться атаки українських дронів в Чорному морі, що зосередили там усі наявні в них зразки повітряної техніки.

Related video

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, українські дрони перетворили Чорне море на таку собі "сіру" зону. Росіяни не можуть там вільно почуватися, тож зосередили там всю наявну в них повітряну техніку, щоб відбивати дронові атаки.

"В повітрі над Чорним морем можна спостерігати те, що військові називають "зоопарком". Там представлені фактично всі наявні зразки повітряної техніки, яка загалом є в росіян в принципі. Вони використовують гелікоптери як сімейства "Ка", так і "Мі". Так само це і літаки різних класів, починаючи від патрульних, тихохідних, протичовнових літаків. Тобто кидають весь наявний ресурс. Тому що вони чудово розуміють загрозу існуванню їхнього флоту", — зазначив речник ВМС.

Він зауважив, що у України вже є "чудове рішення", яке вже дозволяє боротися і з російською авіацією, але окупанти його ще не відчули у достатній мірі.

Нагадаємо, що 13 травня повідомлялося, що командування ЗС РФ планує реформу, пов'язану з розвитком безпілотних систем під час російської-української війни. Згідно з ідеєю Москви, в структурі війська з'являться полки, які займатимуться лише дронами.

Українські морські дрони Magura-7 3 травня вперше в світі збили ворожі винищувачі випущеними з них ракетами. Для цього використали засоби класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.