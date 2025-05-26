"Под ногами взрывались гранаты": боец ВСУ несмотря на ранение держал позицию больше месяца (видео)

На Херсонщине бойцы 152-й егерской бригады более месяца отражали вражеские штурмы на свою позицию под Железным мостом. Россияне ее стремились захватить, чтобы продвинуться вглубь украинской территории.

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О боях за позицию рассказал в видео боец 152-й отдельной егерской бригады с позывным "Гараж".

До войны мужчина работал на нескольких работах, служил в армии и любил делать что-то своими руками.

"Универсальные руки. Я могу делать многое. Если есть желание — можешь овладеть любой специальностью", — говорит он.

За его плечами сейчас горячие бои под так называемым Железным мостом на Херсонщине. Через этот мост россияне пытались прорваться и он был такой себе "логической дырой" в обороне, которую нужно было держать любой ценой.

"Это была дырка. И п***ам, извини, хотя нет — не извиняюсь, очень хотелось ее закрыть", — рассказывает гараж.

По его словам, враг штурмовал их позицию бронированной техникой, были случаи, что оккупанты пытались прорваться на БМП и заходили пешком, но бойцы ВСУ отбивали атаки. После этого в атаку шел украинский танк и вытеснял вражескую технику, чтобы дать возможность доставить бойцам БК, провизию и личный состав.

Под Железным мостом "Гараж" получил ранения, но несмотря на это еще более месяца держал там оборону.

"Под ногами взрывались гранаты. Я еще и старые боеприпасы находил. Один осколок до сих пор со мной, застрял в снаряжении", — рассказал он.

После прилета его с ранением спасали побратимы. Позицию ВСУ удержали.

Сегодня мужчина мечтает вернуться домой и покататься на своем "Эндуро" и увидеть мир.

"Спасибо всем ребятам, с которыми начинал. Их родителям. Их родным. Слава Украине!""", — сказал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что боец 59-й бригады ВСУ Дмитрий Чавалах 2 месяца скрывался в оккупированном Херсоне после того, как его подразделение было разбито, а он получил ранение. Вызволяли его сотрудники СБУ.

Также сообщалось, что штурмовики 43 механизированной бригады ВСУ почти 2 месяца держали оборону в разбитом гараже на одном из участков фронта. Там они, чтобы выжить, пекли на свечах хлеб и параллельно отражали вражеские штурмы.