"Під ногами вибухали гранати": боєць ЗСУ попри поранення тримав позицію більш ніж місяць (відео)

На Херсонщині бійці 152-ї єгерської бригади понад місяць відбивали ворожі штурми на свою позицію під Залізним мостом. Росіяни її прагнули захопити, щоб просунутися вглиб української території.

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Про бої за позицію розповів у відео боєць 152-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гараж".

До війни чоловік працював на кількох роботах, служив у армії та любив робити щось своїми руками.

"Універсальні руки. Я можу робити багато чого. Якщо є бажання — можеш опанувати будь-яку спеціальність", — говорить він.

За його плечами зараз гарячі бої під так званим Залізним мостом на Херсонщині. Через цей міст росіяни намагалися прорватися і він був такою собі "логічною діркою" в обороні, яку потрібно було тримати за будь-яку ціну.

"Це була дірка. І п***ам, вибач, хоча ні — не вибачаюся, дуже хотілося її закрити", — розповідає гараж.

За його словами, ворог штурмував їхню позицію броньованою технікою, були випадки, що окупанти намагалися прорватися на БМП і заходили пішки, але бійці ЗСУ відбивали атаки. Після цього в атаку йшов український танк і витісняв ворожу техніку, щоб дати можливість доставити бійцям БК, провізію та особовий склад.

Під Залізним мостом "Гараж" отримав поранення, та попри це ще понад місяць тримав там оборону.

"Під ногами вибухали гранати. Я ще й старі боєприпаси знаходив. Один осколок досі зі мною, застряг у спорядженні", — розповів він.

Після прильоту його з пораненням рятували побратими. Позицію ЗСУ втримали.

Сьогодні чоловік мріє повернутися додому і покататися на своєму "Ендуро" та побачити світ.

"Дякую всім хлопцям, з якими починав. Їхнім батькам. Їхнім рідним. Слава Україні!"", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що боєць 59-ї бригади ЗСУ Дмитро Чавалах 2 місяці ховався в окупованому Херсоні після того, як його підрозділ був розбитий, а він отримав поранення. Визволяли його співробітники СБУ.

Також повідомлялося, що штурмовики 43 механізованої бригади ЗСУ майже 2 місяці тримали оборону у розбитому гаражі на одній з ділянок фронту. Там вони, щоб вижити, пекли на свічках хліб та паралельно відбивали ворожі штурми.