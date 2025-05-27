Европа развернет новую группировку спутников разведки: почему это важно для Украины

Европейское космическое агентство (ЕКА) и Европейский союз начали работу над созданием новой группировки спутников наблюдения, призванной значительно повысить уровень ситуационной осведомленности и безопасность государств-членов ЕС.

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Об этом сообщил Space 24 процитировав слова генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера на конференции, посвящённой европейской космической безопасности.

По его словам, создаваемая система позволит получать информацию об обстановке в любой точке мира с интервалом в 20–30 минут. Это позволит Евросоюзу выйти на качественно новый уровень стратегической разведки и повысит готовность к реагированию в условиях кризисов и военных угроз.

Проект реализуется в тесной координации между ЕКА и Еврокомиссией. Евросоюз обозначил программу как EO (Earth Observation) Government Services, а ЕКА — как European Resilience from Space Constellation. По словам Ашбахера, проект станет одним из флагманов наряду с уже действующими системами Copernicus (наблюдение за Землей), Galileo (глобальное позиционирование) и IRIS² (спутниковая связь).

Важность программы для Украины

На фоне развертывания новых программ, в апреле 2025 года Украина подписала соглашение с ЕС об участии в космической программе Copernicus. В рамках этого сотрудничества украинская сторона получит доступ к следующим компонентам:

наблюдение за Землей с использованием спутникового и наземного сегментов;

изучение космической погоды (SWE) и её влияния на Землю;

отслеживание околоземных объектов (NEO), потенциально представляющих угрозу.

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В контексте продолжающихся боевых действий в Украине отметим, что спутниковое наблюдение играет огромную роль в оборонительной стратегии Вооруженных сил Украины. Специалисты подчеркивают, что спутники позволяют собирать данные как с временно оккупированных территорий Украины, так и с других частей света, где размещены военные силы и средства России.

К примеру, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, за время использования спутника ICEYE по состоянию на 2024 год украинские специалисты сделали в общей сложности 4173 снимка объектов противника, в том числе:

370 аэродромов;

238 позиций ПВО и РЭБ;

153 нефтебазы и хранилища топлива;

147 складов ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 военно-морских баз.

Напомним, в начале марта США прекратили предоставлять Украине разведывательные данные после заявления Белого дома о том, что Киев якобы не спешит завершить войну. После этого украинские военные сообщили, что возможности предупреждения и защиты от воздушных ударов ВС РФ ухудшились.