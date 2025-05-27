"Больше шансов на значительное продвижение": где ВС РФ начнут создавать "буфер", — ISW

Президент РФ Владимир Путин требует от своей армии создать "буферную зону" на территории Украины. Это заставило вражеские войска изменить приоритеты и перебрасывать ресурсы.

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Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 26 мая.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что Москва перебросила для усиления наступления на севере Сумской области части своего 752-го мотострелкового полка и подразделения 200-й мотострелковой бригады. С середины 2024 года элементы упомянутого полка воевали на Боровском и Лиманском направлениях, а 200-й бригады — еще с середины 2023 года участвовали в боях на приоритетном для РФ направлении Бахмута-Часового Яра.

"ISW ранее отмечала, что неспособность российских войск прорвать украинскую оборону к западу и юго-западу от Часов Яра подрывает способность России подготовиться к крупным наступательным операциям против Константиновки и более широкого пояса украинских укреплений. Передислокация сил от Часов Яра свидетельствует о том, что российское военное командование может намереваться отложить свою наступательную операцию против Константиновки", — отметили аналитики.

Это подтверждает их оценку, что РФ не имеет достаточно оперативных резервов для усиления наступлений одновременно на нескольких направлениях.

"Решение российского военного командования передислоцировать подразделения с этого направления свидетельствует о том, что российские военные могут попытаться одновременно продолжить наступление в Донецкой области и создать буферную зону на севере Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Российское военное командование может оценить, что российские войска имеют больше шансов на значительное продвижение на севере Сумской области, чем у Часов Яра", — пояснили в ISW.

Отмечается, что во время встречи с чиновниками Путин обсуждал идею создания не менее 25-километрового "буфера" на севере Сумщины. В прошлом году он уже отдал приказ о создании такой зоны и на севере Харьковской области. Аналитики предполагают, что "буферные зоны" нужны Кремлю, чтобы оправдать расширение претензий на украинские территории.

Также в ISW согласны с оценкой украинской разведки, что Россия остается преданной своей цели достичь капитуляции Украины и готовится к потенциальному будущему конфликту с НАТО. Сообщается, что Кремль недавно возобновил нарратив о незаконности распада СССР, вероятно, создавая условия для отказа в независимости и суверенитете бывших советских государств.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал схему, как якобы будет выглядеть "буферная зона" в Украине, если не прекратится западная поддержка. Как "буфер" он выделил почти всю территорию страны кроме полосы земель на границе с Польшей.

В ISW подсчитали, что на реализацию угрозы Дмитрия Медведева пришлось бы потратить почти столетие, положив в Украине почти 50 миллионов россиян.