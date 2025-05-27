"Більше шансів на значне просування": де ЗС РФ почнуть створювати "буфер", — ISW

Президент РФ Володимир Путін вимагає від своєї армії створити «буферну зону» на території України. Це змусило ворожі війська змінити пріоритети та перекидати ресурси.

Related video

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 травня.

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що Москва перекинула для посилення наступу на півночі Сумської області частини свого 752-го мотострілецького полку та підрозділи 200-ї мотострілецької бригади. З середини 2024 року елементи згаданого полку воювали на Борівському та Лиманському напрямках, а 200-ї бригади — ще з середини 2023 року брали участь у боях на пріоритетному для РФ напрямку Бахмуту-Часового Яру.

"ISW раніше зазначала, що нездатність російських військ прорвати українську оборону на захід і південний захід від Часів Яру підриває здатність Росії підготуватися до великих наступальних операцій проти Костянтинівки та ширшого поясу українських укріплень. Передислокація сил від Часів Яру свідчить про те, що російське військове командування може мати намір відкласти свою наступальну операцію проти Костянтинівки", — зауважили аналітики.

Це підтверджує їхню оцінку, що РФ не має достатньо оперативних резервів для посилення наступів одночасно на кількох напрямках.

"Рішення російського військового командування передислокувати підрозділи з цього напрямку свідчить про те, що російські військові можуть спробувати одночасно продовжити наступ у Донецькій області та створити буферну зону на півночі Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Російське військове командування може оцінити, що російські війська мають більше шансів на значне просування на півночі Сумської області, ніж біля Часів Яру", — пояснили в ISW.

Зазначається, що під час зустрічі з чиновниками Путін обговорював ідею створення щонайменше 25-кілометрового "буфера" на півночі Сумщини. Минулого року він вже віддав наказ про створення такої зони й на півночі Харківської області. Аналітики припускають, що "буферні зони" потрібні Кремлю, щоб виправдати розширення претензій на українські території.

Також в ISW згодні з оцінкою української розвідки, що Росія залишається відданою своїй меті досягти капітуляції України та готується до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО. Повідомляється, що Кремль нещодавно відновив наратив про незаконність розпаду СРСР, ймовірно, створюючи умови для відмови у незалежності й суверенітеті колишніх радянських держав.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував схему, як нібито виглядатиме "буферна зона" в Україні, якщо не припиниться західна підтримка. Як "буфер" він виділив майже усю територію країни окрім смуги земель на кордоні з Польщею.

В ISW підрахували, що на реалізацію погрози Дмитра Медведєва довелося б витратити майже століття, поклавши в Україні майже 50 мільйонів росіян.