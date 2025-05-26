В ISW підрахували, скільки часу потрібно РФ на створення "буфера", яким пригрозив Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв показав межі «буферної зони», яку ЗС РФ нібито створять в Україні, якщо не припиниться військова допомога від Заходу. Туди нібито може увійти майже вся територія країни.

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Шанси на реалізацію цієї погрози оцінили у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 25 травня.

Медведєв пригрозив окупацією більшої частини України для створення "буферної зони", винятком стали лише частини Волинської та Львівської областей — смуга вздовж кордону з Польщею. До створення "буфера" російські чиновники вже закликали неодноразово, ідея полягає у виведенні ЗС РФ за межі досяжності далекобійних систем, наданих ЗСУ західними партнерами.

Аналітики згадали, що Кремль регулярно висуває вимоги до України щодо територіальних поступок та просуває концепцію так званої "Новоросії", яка охоплює всю південну і східну частини. За їхньою оцінкою, заява Медведєва — це частина довгострокової стратегії Москви, покликаної виправдати агресію та тривалу окупацію земель.

Окрім того, в ISW підкреслили, що президент РФ Володимир Путін намагається використовувати масовані обстріли й дедалі агресивнішу риторику, щоб відвернути увагу від "поганої роботи" своїх військ.

"Путін, ймовірно, має намір завдати ударів з великої відстані й використовувати агресивну риторику для того, щоб викликати почуття безнадійності в Україні й на Заході, а також переконати європейські столиці й США відмовитися від подальшої допомоги Україні, фальшиво зображуючи російську перемогу як невідворотну", — уточнили аналітики.

Вони підрахували, що за нинішніх темпів просування на створення такого "буфера", як змалював Медведєв, ЗС РФ знадобиться приблизно століття. Окрім того, ціна цієї зони — майже 50 мільйонів жертв, якщо враховувати темпи ворожих втрат. У 2025 році в середньому окупанти просувались зі швидкістю 14,3 квадратного метра на добу.

Буферна зона, якою пригрозив Дмитро Медведєв, на карті Фото: ISW

За таких темпів лише на захоплення решти Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей Росії потрібно 3,9 року. "Буферна зона", якою пригрозив Медведєв, включає 587 459 квадратних кілометрів українських земель. На захоплення таких обсягів ворогу знадобився б приблизно 91 рік.

За даними ЗМІ, добові втрати Росії в середньому становлять 1500 осіб. Тобто для створення "буфера" Кремлю довелося б покласти в Україні приблизно третину свого населення — майже 50 мільйонів осіб. Стільки бійців окупаційних військ загинуло б за понад 90 років.

"Ці оцінки припускають, що російські війська зможуть підтримувати нинішні темпи просування і не враховують низку географічних і оборонних бар'єрів, які російським військам доведеться подолати, щоб захопити решту 80 відсотків території України. Російським військам необхідно буде захопити український пояс фортець (групу великих міст, які утворюють значний оборонний пояс у Донецькій області); перетнути річку Дніпро і відвоювати місто Херсон у Херсонській області; провести десантну операцію в Чорному морі, щоб зайняти позиції в Одеській області; відвоювати міста Суми й Харків і захопити Київ та інші великі міста в центральній і західній Україні перед тим, як захопити "буферну зону Медведєва"", — наголосили аналітики.

Вони згадали, що багатьох з цих цілей ЗС РФ не змогли досягти на початку війни, за час якої не показали здатності швидко наступати на різних напрямках. В ISW поставили під сумнів те, що Росія суттєво покращить можливості своєї армії.

Нагадаємо, у DeepState 26 травня повідомили, що російські війська просунулись на двох напрямках. У Генштабі ЗСУ заявили, що ворог атакує позиції, використовуючи перевагу у живій силі.

Також 26 травня голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, яку кількість мобілізаційного ресурсу має РФ. З початку повномасштабної війни були мобілізовані 1,3 мільйона росіян, і більшість з них вже поповнили статистику ворожих втрат.