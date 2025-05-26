В ISW подсчитали, сколько времени нужно РФ на создание "буфера", которым пригрозил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев показал границы "буферной зоны", которую ВС РФ якобы создадут в Украине, если не прекратится военная помощь от Запада. Туда якобы может войти почти вся территория страны.

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Шансы на реализацию этой угрозы оценили в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 25 мая.

Медведев пригрозил оккупацией большей части Украины для создания "буферной зоны", исключением стали лишь части Волынской и Львовской областей — полоса вдоль границы с Польшей. К созданию "буфера" российские чиновники уже призывали неоднократно, идея заключается в выведении ВС РФ за пределы досягаемости дальнобойных систем, предоставленных ВСУ западными партнерами.

Аналитики вспомнили, что Кремль регулярно выдвигает требования к Украине относительно территориальных уступок и продвигает концепцию так называемой "Новороссии", которая охватывает всю южную и восточную части. По их оценке, заявление Медведева — это часть долгосрочной стратегии Москвы, призванной оправдать агрессию и длительную оккупацию земель.

Кроме того, в ISW подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин пытается использовать массированные обстрелы и все более агрессивную риторику, чтобы отвлечь внимание от "плохой работы" своих войск.

"Путин, вероятно, намерен нанести удары с большого расстояния и использовать агрессивную риторику для того, чтобы вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе, а также убедить европейские столицы и США отказаться от дальнейшей помощи Украине, фальшиво изображая российскую победу как неотвратимую", — уточнили аналитики.

Они подсчитали, что при нынешних темпах продвижения на создание такого "буфера", как обрисовал Медведев, ВС РФ понадобится примерно столетие. Кроме того, цена этой зоны — почти 50 миллионов жертв, если учитывать темпы вражеских потерь. В 2025 году в среднем оккупанты продвигались со скоростью 14,3 квадратного метра в сутки.

Буферная зона, которой пригрозил Дмитрий Медведев, на карте Фото: ISW

При таких темпах только на захват остальных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей России нужно 3,9 года. "Буферная зона", которой пригрозил Медведев, включает 587 459 квадратных километров украинских земель. На захват таких объемов врагу понадобился бы примерно 91 год.

По данным СМИ, суточные потери России в среднем составляют 1500 человек. То есть для создания "буфера" Кремлю пришлось бы положить в Украине примерно треть своего населения — почти 50 миллионов человек. Столько бойцов оккупационных войск погибло бы за более чем 90 лет.

"Эти оценки предполагают, что российские войска смогут поддерживать нынешние темпы продвижения и не учитывают ряд географических и оборонительных барьеров, которые российским войскам придется преодолеть, чтобы захватить остальные 80 процентов территории Украины. Российским войскам необходимо будет захватить украинский пояс крепостей (группу крупных городов, которые образуют значительный оборонительный пояс в Донецкой области); пересечь реку Днепр и отвоевать город Херсон в Херсонской области; провести десантную операцию в Черном море, чтобы занять позиции в Одесской области; отвоевать города Сумы и Харьков и захватить Киев и другие крупные города в центральной и западной Украине перед тем, как захватить "буферную зону Медведева"", — подчеркнули аналитики.

Они вспомнили, что многих из этих целей ВС РФ не смогли достичь в начале войны, за время которой не показали способности быстро наступать на разных направлениях. В ISW поставили под сомнение то, что Россия существенно улучшит возможности своей армии.

Напомним, в DeepState 26 мая сообщили, что российские войска продвинулись на двух направлениях. В Генштабе ВСУ заявили, что враг атакует позиции, используя преимущество в живой силе.

Также 26 мая глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказал, какое количество мобилизационного ресурса имеет РФ. С начала полномасштабной войны были мобилизованы 1,3 миллиона россиян, и большинство из них уже пополнили статистику вражеских потерь.