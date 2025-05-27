Самоубийство в Харьковском ТЦК: в полиции рассказали, что мужчину задержали не впервые

12 мая в Харькове мужчина выпрыгнул с третьего этажа ТЦК и умер. Выяснилось, что он уже имел опыт общения с работниками военкомата и тогда прибегнул к хитрости.

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Об этом в комментарии "Суспільному" 27 мая рассказал руководитель полиции Харьковской области Петр Токарь.

Комментируя обстоятельства смерти мужчины, правоохранитель заверил, что расследование не установило признаков склонения к суициду в Шевченковском районном ТЦК. Следователи исследовали видео с камер наблюдения, и никаких насильственных действий те не зафиксировали.

"Подчеркиваю, что у нас у следователей исследованы сообщения, которые он выставлял в соответствующих чатах, где уже отображался мотив совершения самоубийства", — добавил Токарь.

Он рассказал, что ранее мужчину уже задерживали работники ТЦК в Чугуевском районе. Полиция исследовала обстоятельства и того случая.

"Ему удалось избежать мобилизации, не называя своих персональных данных. И он пытался это сделать во второй раз", — подчеркнул начальник.

Он уточнил, что военнообязанный не называл своих данных, поэтому военные не могли найти информацию о нем и проверить по своим учетам. Когда именно произошло первое задержание, Токарь не рассказал. По его словам, проверить, получал ли в ТЦК Чугуевского района мужчина травмы, полиция не может.

"Это было значительный промежуток времени назад, у нас нет сейчас человека, который может это сказать, это мы понимаем только из его сообщений", — пояснил он.

Напомним, в полиции Харьковщины ранее уже сообщали, что эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти, осматривая тело самоубийцы. Однако в соцсетях информировали, что друзья и родные умершего с версией следствия не согласны. Они рассказывали, что мужчину задерживали дважды и в первый раз избили.

Начальник полиции Харьковской области Петр Токарь в комментарии СМИ уверял, что вскрытие не показало никаких травм, которые не могли бы быть связаны с падением с высоты. В сообщениях умершего правоохранители обнаружили высказывания категорического неприятия войны, отказа донатить на ВСУ и нежелание воевать.