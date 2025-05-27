Самогубство у Харківському ТЦК: у поліції розповіли, що чоловіка затримали не вперше

12 травня у Харкові чоловік вистрибнув з третього поверху ТЦК і помер. З’ясувалося, що він вже мав досвід спілкування з працівниками військкомату і тоді вдався до хитрощів.

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Про це у коментарі "Суспільному" 27 травня розповів керівник поліції Харківщини Петро Токар.

Коментуючи обставини смерті чоловіка, правоохоронець запевнив, що розслідування не встановило ознак схилення до суїциду у Шевченківському районному ТЦК. Слідчі дослідили відео з камер спостереження, і жодних насильницьких дій ті не зафіксували.

"Наголошую, що в нас в слідчих досліджено дописи, які він виставляв у відповідних чатах, де вже відображався мотив вчинення самогубства", — додав Токар.

Він розповів, що раніше чоловіка вже затримували працівники ТЦК у Чугуївському районі. Поліція дослідила обставини й того випадку.

"Йому вдалося уникнути мобілізації, не називаючи своїх персональних даних. І він намагався це зробити вдруге", — підкреслив начальник.

Він уточнив, що військовозобов’язаний не називав своїх даних, тому військові не могли знайти інформацію про нього і перевірити по своїх обліках. Коли саме відбулося перше затримання, Токар не розповів. З його слів, перевірити, чи отримував у ТЦК Чугуївського району чоловік травми, поліція не може.

"Це було значний проміжок часу тому, у нас немає зараз людини, яка може це сказати, це ми розуміємо тільки з його дописів", — пояснив він.

Нагадаємо, у поліції Харківщини раніше вже повідомляли, що експерти не виявили ознак насильницької смерті, оглядаючи тіло самогубці. Проте у соцмережах інформували, що друзі й рідні померлого з версією слідства не згодні. Вони розповідали, що чоловіка затримували двічі й у перший раз побили.

Начальник поліції Харківської області Петро Токар у коментарі ЗМІ запевняв, що розтин не показав жодних травм, які б не могли бути пов’язані з падінням з висоти. У дописах померлого правоохоронці виявили висловлення категоричного несприйняття війни, відмови донатити на ЗСУ та небажання воювати.