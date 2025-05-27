Ударные БПЛА и крылатые ракеты: Зеленский обещает новые удары по России (видео)

Обстрелы Украины не должны проходить для РФ бесследно. Украинский ВПК сделает приоритетом производство дальнобойных БПЛА, крылатых и баллистических ракет.

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О перспективе военного производства рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Публично мы не можем говорить об имеющихся планах и наших возможностях, но перспектива ясна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы", — заявил глава государства.

В России, должны отчетливо ощущать последствия действий против Украины.

"Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы. Все должны производить мы", — добавил Зеленский.

По его словам, сотни украинских компаний работают на потребности Сил обороны Украины, и их будет еще больше. Власти максимально привлекают предпринимателей в производство оружия.

"Готовим новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. Приоритет — беспилотный и дальнобойный элементы", — подчеркнул президент.

Напомним, украинские эксперты говорили, что РФ может производить около 100–150 различных ракет за месяц.

Кроме этого, ВС РФ 20 раз атаковали территорию Украины новым беспилотником "Бандероль". По конструкции это гибрид дрона и крылатой ракеты.