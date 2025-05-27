Ударні БПЛА і крилаті ракети: Зеленський обіцяє нові удари по Росії (відео)

Обстріли України не повинні проходити для РФ безслідно. Український ВПК зробить пріоритетом виробництво далекобійних БПЛА, крилатих і балістичних ракет.

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Про перспективу військового виробництва розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Публічно ми не можемо говорити про наявні плани і наші можливості, але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики", — заявив глава держави.

У Росії повинні чітко відчувати наслідки дій проти України.

"Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика — ключові елементи. Усе маємо виробляти ми", — додав Зеленський.

За його словами, сотні українських компаній працюють на потреби Сил оборони України, і їх буде ще більше. Влада максимально залучає підприємців у виробництво зброї.

"Готуємо нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій в українське виробництво. Пріоритет — безпілотний і далекобійний елементи", — наголосив президент.

Нагадаємо, українські експерти говорили, що РФ може виробляти близько 100-150 різних ракет за місяць.

Крім цього, ЗС РФ 20 разів атакували територію України новим безпілотником "Бандероль". За конструкцією це гібрид дрона і крилатої ракети.