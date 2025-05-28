Работников ТЦК будут обучать вежливости: Сухопутные войска ВСУ "улучшают" мобилизацию (видео)

Руководителям ТЦК разошлют учебники с инструкциями по общению при мобилизации. Многие украинцы якобы неправильно понимают вопрос мобилизации.

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Военные убеждены, что это уменьшит количество негатива по отношению к военкомам, сказал спикер командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

В учебниках для ТЦК будут написаны правила оповещения гражданских

Каждому руководителю ТЦК вручат учебник с правилами и далее он проинструктирует своих подчиненных перед выездами на мероприятия по оповещению. Как говорит Саранцев, из-за нарушений правил военкомами при общении приняли ряд непопулярных кадровых решений.

Военный говорит о постоянном отслеживании негативных сообщений о деятельности ТЦК. По его словам, многие видео конфликтов в сети якобы искусственно сфабрикованы.

"Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных в Силы обороны Украины", — сказал он.

Саранцев при этом уверен, что увеличение количества фото и видео о нападении работников ТЦК на граждан связано "неправильным пониманием граждан вопроса мобилизации".

"К сожалению, это процесс необходимый. Очень много людей неправильно понимают вопрос мобилизации, для чего это происходит и какая конечная цель", — заметил он.

Много граждан, как сказал спикер, "быстро забыли российскую оккупацию и мародеров, которые грабили и убивали украинцев на оккупированных территориях".

Напомним, в Украине изменили процедуру бронирования работников критически важных предприятий. В число военнообязанных будут засчитывать работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года.

В Кременчуге военкомы решили мобилизовать гражданина России. Уроженец Республики Тыва не подавался на гражданство Украины.