Працівників ТЦК навчатимуть ввічливості: Сухопутні війська ЗСУ "покращують" мобілізацію (відео)

Керівникам ТЦК розішлють підручники з інструкціями щодо спілкування під час мобілізації. Багато українців нібито неправильно розуміють питання мобілізації.

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Військові переконані, що це зменшить кількість негативу щодо військкоматів, сказав речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

У підручниках для ТЦК будуть написані правила оповіщення цивільних

Кожному керівнику ТЦК вручать підручник із правилами і далі він проінструктує своїх підлеглих перед виїздами на заходи з оповіщення. Як каже Саранцев, через порушення правил воєнкомами під час спілкування ухвалили низку непопулярних кадрових рішень.

Військовий говорить про постійне відстеження негативних повідомлень про діяльність ТЦК. За його словами, багато відео конфліктів у мережі нібито штучно сфабриковані.

"Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих до Сил оборони України", — сказав він.

Саранцев водночас упевнений, що збільшення кількості фото і відео про напад працівників ТЦК на громадян пов'язане з "неправильним розумінням громадян питання мобілізації".

"На жаль, це процес необхідний. Дуже багато людей неправильно розуміють питання мобілізації, для чого це відбувається і яка кінцева мета", — зауважив він.

Багато громадян, як сказав спікер, "швидко забули російську окупацію і мародерів, які грабували і вбивали українців на окупованих територіях".

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру бронювання працівників критично важливих підприємств. До числа військовозобов'язаних зараховуватимуть працівників, мобілізованих після 18 травня 2024 року.

У Кременчуці воєнкоми вирішили мобілізувати громадянина Росії. Уродженець Республіки Тива не подавався на громадянство України.