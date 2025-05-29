ВС РФ готовится к штурму еще одного города в Донецкой области, — "Рубеж"

ВС РФ укомплектовали свои подразделения и стянули технику в районе Северска в Донецкой области. Они готовятся к захвату города.

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Об этом в эфире "Эспрессо" сказал начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

По его словам, в зоне ответственности бригады сейчас складывается сложная ситуация, "как никогда". Оккупанты наращивают свои усилия по попыткам захватить город Северск — они укрепляют позиции и готовятся к широкомасштабному наступлению.

"Свои наступательные действия минимального характера он осуществляет ежедневно", — сказал Пантьо.

Богдан Пантьо отмечает, что подразделения противника, которые он подготовил для штурмов, хорошо укомплектованы.

"Неизвестно, как сегодня будет действовать враг — это может быть техника, автомобиль, мотоцикл или пешее выдвижение. По данным разведки, сейчас противник укомплектовал свои силы на очень высоком уровне. У него достаточно личного состава, а также оружия, техники и боеприпасов. Ежедневно враг пытается небольшими группами штурмовать наши позиции. Работать сейчас тяжело", — добавил Пантьо.

Карта боев в Донецкой области (deepstatemap)

В сводке Генштаба ВСУ 29 мая сообщалось, что на Северском направлении украинские защитники успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

Напомним, что на Лиманском направлении в Донецкой области ВС РФ продолжают штурмы украинских позиций. В основном делают это "двойками", но иногда атакуют и большими группами. Россияне мотивированы и хорошо укомплектованы.

Также сообщалось, что на одном из участков фронта украинским операторам дронов пришлось вступить в бой со штурмовиками РФ на расстоянии в 40 метров. Украинские защитники не растерялись, покинули пульты и взяли в руки автоматы.