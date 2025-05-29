ЗС РФ готуються до штурму ще одного міста на Донеччині, — "Рубіж"

ЗС РФ укомплектували свої підрозділи і стягнули техніку в районі Сіверська на Донеччині. Вони готуються до захоплення міста.

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Про це в ефірі "Еспресо" сказав начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

За його словами, у зоні відповідальності бригади зараз складається складна ситуація, "як ніколи". Окупанти нарощують свої зусилля зі спроб захопити місто Сіверськ — вони укріплюють позиції та готуються до широкомасштабного наступу.

"Свої наступальні дії мінімального характеру він здійснює щоденно", — сказав Пантьо.

Богдан Пантьо зауважує, що підрозділи противника, які він підготував для штурмів, добре укомплектовані.

"Невідомо, як сьогодні діятиме ворог — це може бути техніка, автомобіль, мотоцикл або піше висування. За даними розвідки, наразі противник укомплектував свої сили на дуже високому рівні. У нього достатньо особового складу, а також зброї, техніки й боєприпасів. Щодня ворог намагається невеликими групами штурмувати наші позиції. Працювати зараз важко", — додав Пантьо.

Карта боїв на Донеччині (deepstatemap)

У зведенні Генштабу ЗСУ 29 травня повідомлялося, що на Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку на Донеччині ЗС РФ продовжують штурми українських позицій. Здебільшого роблять це "двійками", але іноді атакують і великими групами. Росіяни мотивовані і добре укомплектовані.

Також повідомлялося, що на одній з ділянок фронту українським операторам дронів довелося вступити в бій з штурмовиками РФ на відстані у 40 метрів. Українські захисники не розгубилися, покинули пульти і взяли до рук автомати.