ЗС РФ готуються до штурму ще одного міста на Донеччині, — "Рубіж"
ЗС РФ укомплектували свої підрозділи і стягнули техніку в районі Сіверська на Донеччині. Вони готуються до захоплення міста.
Про це в ефірі "Еспресо" сказав начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.
За його словами, у зоні відповідальності бригади зараз складається складна ситуація, "як ніколи". Окупанти нарощують свої зусилля зі спроб захопити місто Сіверськ — вони укріплюють позиції та готуються до широкомасштабного наступу.
"Свої наступальні дії мінімального характеру він здійснює щоденно", — сказав Пантьо.
Богдан Пантьо зауважує, що підрозділи противника, які він підготував для штурмів, добре укомплектовані.
"Невідомо, як сьогодні діятиме ворог — це може бути техніка, автомобіль, мотоцикл або піше висування. За даними розвідки, наразі противник укомплектував свої сили на дуже високому рівні. У нього достатньо особового складу, а також зброї, техніки й боєприпасів. Щодня ворог намагається невеликими групами штурмувати наші позиції. Працювати зараз важко", — додав Пантьо.
У зведенні Генштабу ЗСУ 29 травня повідомлялося, що на Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.
Нагадаємо, що на Лиманському напрямку на Донеччині ЗС РФ продовжують штурми українських позицій. Здебільшого роблять це "двійками", але іноді атакують і великими групами. Росіяни мотивовані і добре укомплектовані.
Також повідомлялося, що на одній з ділянок фронту українським операторам дронів довелося вступити в бій з штурмовиками РФ на відстані у 40 метрів. Українські захисники не розгубилися, покинули пульти і взяли до рук автомати.