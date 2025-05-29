Производит компоненты для ракет: в Defense Express прокомментировали пожар на заводе "Авангард" в РФ

В российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на заводе "Авангард", который входит в так называемый ВПК РФ и специализируется на производстве микросхем и другой продукции радиоэлектроники.

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Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, предприятие является одним из таких, которые входят в так называемый военно-промышленный комплекс РФ. Это одно из немногих предприятий государства-террористки, которое способно производить различные электронные средства.

"Речь идет о разнообразных узлах для различных средств, как для военно-морских сил РФ, так и для ракет стратегического назначения. Это те технологические узлы и компоненты, которые РФ сохранила изготавливать еще со времен Советского Союза, и пытается расширить свои возможности, в частности путем приобретения иностранных технологий", — сказал он.

Он добавил, что подобных целей в РФ около тысячи, и все они являются законными для ВСУ, но не всегда они будут поражаться непосредственно с территории Украины, а дальше шире будет привлекаться подполье.

"Естественно, что подобные инциденты будут приводить к дальнейшему ощущению неуверенности у населения Санкт-Петербурга и Москвы, где были уверены в незыблемости и непробиваемости их ПВО. Это приводит к изменению общественно-политического климата в Российской Федерации", — сказал Валерий Рябых.

Напомним, что 29 мая сообщалось, что местные жители перед пожаром на заводе "Авангард" слышали громкие взрывы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 мая Россия подверглась очередной массированной атаке беспилотников. Среди пораженных объектов - три ключевых предприятия оборонно-промышленного комплекса в Московской области.