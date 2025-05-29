В Санкт-Петербурге горит завод, который производит микросхемы и радиоэлектронику (видео)

В российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на заводе "Авангард", который специализируется на производстве микросхем и другой продукции радиоэлектроники.

Related video

Об этом сообщило российское издание Astra.

"В Петербурге пожар на заводе "Авангард" на Кондратьевском проспекте", — говорится в сообщении.

В то же время местный телеграм-канал "Дорожный инспектор" сообщил, что движение по проспекту перекрыто из-за ликвидации пожара.

"Происходит горение на 5-м этаже в 6 этажной, производственной части здания размером 100х20 м. Площадь пожара 100 кв.метров", — сообщили СМИ в Министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

Причины пожара пока неизвестны, однако местные жители утверждают, что слышали громкие взрывы перед тем, как поднялся пожар.

Завод "Авангард" — крупное научно-производственное предприятие России, которое занимается производством продукции радиоэлектроники, микросхемотехники, приборостроения, а также производством базовых несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры. Этот завод имеет статус Федерального научно-производственного центра. "Авангард" занесен в перечень стратегических и системообразующих предприятий РФ.

Напомним, утром 28 мая украинские дальнобойные дроны атаковали завод "Кронштадт" в городе Дубна Московской области.

В ночь на 26 мая в Ивановской области РФ под удар попал Дмитровский химический завод в городе Кинешма.