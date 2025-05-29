В Санкт-Петербурзі горить завод, який виробляє мікросхеми та радіоелектроніку (відео)

У російському Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Авангард", який спеціалізується на виробництві мікросхем та іншої продукції радіоелектроніки.

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Про це повідомило російське видання Astra.

"У Петербурзі пожежа на заводі "Авангард" на Кондратьєвському проспекті", — йдеться у повідомленні.

Водночас місцевий телеграм-канал "Дорожный инспектор" повідомив, що рух проспектом перекрито через ліквідацію пожежі.

"Відбувається горіння на 5-му поверсі в 6 поверховій, виробничій частині будівлі розміром 100х20 м. Площа пожежі 100 кв.метрів", — повідомили ЗМІ у Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

Причини пожежі наразі невідомі, проте місцеві мешканці стверджують, що чули гучні вибухи перед тим, як здійнялась пожежа.

Завод "Авангард" — велике науково-виробниче підприємство Росії, яке займається виробництвом продукції радіоелектроніки, мікросхемотехніки, приладобудування, а також виробництвом базових несучих конструкцій радіоелектронної апаратури. Цей завод має статус Федерального науково-виробничого центру. "Авангард" занесений до переліку стратегічних і системоутворювальних підприємств РФ.

Нагадаємо, вранці 28 травня українські далекобійні дрони атакували завод "Кронштадт" у місті Дубна Московської області.

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