Виробляє компоненти для ракет: в Defense Express прокоментували пожежу на заводі "Авангард" в РФ

У російському Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Авангард", який входить до так званого ВПК РФ і спеціалізується на виробництві мікросхем та іншої продукції радіоелектроніки.

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Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, підприємство є одним із таких, що входять до так званого військово-промислового комплексу РФ. Це одне з небагатьох підприємств держави-терористки, яке здатне виготовляти різноманітні електронні засоби.

"Йдеться про різноманітні вузли для різних засобів, як для військово-морських сил РФ, так і для ракет стратегічного призначення. Це ті технологічні вузли і компоненти, які РФ зберегла виготовляти ще з часів Радянського Союзу, і намагається розширити свої можливості, зокрема шляхом придбання іноземних технологій", — сказав він.

Він додав, що подібних цілей в РФ близько тисячі, і всі вони є законними для ЗСУ, але не завжди вони будуть уражатися безпосередньо з території України, а далі ширше залучатиметься підпілля.

"Звісно, що подібні інциденти призводитимуть до подальшого відчуття невпевненості у населення Санкт-Петербургу і Москві, де були впевнені у непорушності і непробивності їхньої ППО. Це призводить до зміни суспільно-політичного клімату в Російській Федерації", — сказав Валерій Рябих.

Нагадаємо, що 29 травня повідомлялося, що місцеві мешканці перед пожежею на заводі "Авангард" чули гучні вибухи.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 травня Росія зазнала чергової масованої атаки безпілотників. Серед уражених об'єктів — три ключові підприємства оборонно-промислового комплексу в Московській області.