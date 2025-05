Почему СССР отправил в Афганистан свои худшие танки: параллели с войной в Украине

Советско-афганская война никогда не рассматривалась Москвой как борьба за существование – а именно так сегодня российские лидеры рассматривают войну в Украине. Руководство Советской армии тогда посчитало, что их арсенал танков Т-55 и Т-62 более чем достаточен для подавления восстания, но не учло западную поддержку моджахедов и блестящую партизанскую тактику, из-за чего СССР и проиграл войну.

Related video

О том, почему СССР отправил в Афганистан свои худшие танки, говорится в статье National Interest, которую перевел Фокус.

Тот факт, что Советский Союз использовал множество старых танков, не означал, что он непременно проиграет войну.

Представьте себе следующую сцену. Группа западных военных аналитиков хихикает, глядя на древние советские основные боевые танки (ОБТ) Т-55 и Т-62, ведущие наступление на поле боя в последнем международном конфликте России. Многие на Западе считают применение этих устаревших танков вместо более современной и сложной техники верным признаком того, что Кремль находится на пути к поражению.

Нет, это не отсылка к войне в Украине, хотя вполне могла бы быть. На самом деле это аллюзия на советско-афганскую войну 1979–1989 годов, которая определила геополитику 1980-х годов. Мой пример также свидетельствует о фундаментальном непонимании многими западными аналитиками российского (или, в данном случае, советского) способа ведения войны.

Февраль 1989 года. Советские танкисты Фото Итар-ТАСС - БелТА

Разумеется, как отмечают те же аналитики, Советский Союз проиграл в Афганистане. Но, несмотря на сходство во многих моментах, Россия постепенно побеждает в Украине. Чем вызвана такая разница? Тем, что советско-афганская война никогда не рассматривалась Москвой как борьба за существование – а именно так сегодня российские лидеры рассматривают войну в Украине. Кремль никогда не выделял на победу в Афганистане столько же ресурсов, сколько на войну в Украине.

Применение старых советских танков в Афганистане

Когда разразилась советско-афганская война, в СССР оставалось множество танков Т-55 и Т-62. Москва посчитала, что более новые и совершенные танки Т-72 и Т-80 понадобятся для сдерживания новых танков НАТО, противостоящих советскому блоку в Европе. С другой стороны, учитывая обилие старых основных боевых танков Т-55 и Т-62, а также тот факт, что моджахеды в Афганистане ни в коем случае не были равными противниками, обладающими современным противотанковым оружием, руководство Красной армии посчитало, что их арсенал танков Т-55 и Т-62 более чем достаточен для подавления восстания.

Действительно, в прямом столкновении советские танки, развернутые в Афганистане, были мощным оружием. При этом партизанская тактика моджахедов ограничивала тактические преимущества, которые более совершенные системы Красной армии принесли бы советским войскам в противном случае.

Важно

Украина — не Вьетнам и даже не Афганистан. Почему США следует быть с Украиной до победного конца

Однако даже с учетом дополнительных сложностей, связанных с партизанской тактикой моджахедов, а также растущей тревоги Кремля по поводу их поддержки со стороны США, Москва не считала необходимым отвлекать свои самые передовые ОБТ с главного театра военных действий в Европе.

Еще одним моментом, который многие на Западе упускают в истории советского участия в Афганистане, было то, что изначально формирования, развернутые Красной армией, были не более чем арьергардом из центральноазиатских владений СССР. Эти подразделения оснащались устаревшими системами и были хуже обучены, чем элитные войска Красной армии, противостоявшие НАТО в Европе.

Т-55 был одним из самых распространенных танков в мире

Танк Т-55 считается одним из самых массово производимых и экспортируемых танков в истории. Огромный промышленный потенциал Советского Союза позволил произвести около ста тысяч единиц этого танка за весь период существования СССР, и он широко экспортировался в развивающиеся страны. Разработанный в конце 1940-х годов и поступивший на вооружение в 1950-х, танк был усовершенствованной версией более старого Т-54, специально созданного во время холодной войны для противостояния западным танкам, таким как M48 Patton.

Т-55 оснащались 100-мм нарезным орудием Д-10Т, способным стрелять бронебойными, фугасными и бронебойно-динамическими снарядами. Эти машины также имели 7,62-мм коаксиальный пулемет и, в некоторых вариантах, 12,7-мм зенитный пулемет ДШК. Т-55 имел лобовую броню (эффективная толщина до 200 мм) и низкопрофильную башню, что обеспечивало достойную защиту четырех членов экипажа от противотанкового оружия, появившегося вскоре после Второй мировой войны. Танк оснащался дизельным двигателем V-55 мощностью 580 лошадиных сил, который обеспечивал максимальную скорость 50 км/час.

К 1970-м годам танк стал более уязвимым для нового оружия НАТО. Однако в Афганистане, особенно в начале кампании, до того как западная помощь моджахедам стала реальной угрозой для Красной армии, этих танков было более чем достаточно для противодействия легкой пехоте.

Советские танкисты перед возвращением в СССР Фото: Георгий Надеждин / ТАСС

Танк Т-62 — усовершенствованная версия Т-55

Т-62 — следующий вариант в танковом арсенале Кремля, — был прямым преемником Т-55. Поступивший на вооружение в 1961 году, он представлял собой обновленную конструкцию, призванную заполнить пробел между Т-55 и более совершенными танками, такими как Т-64. Было произведено около 20 тысяч единиц, и танк широко использовался Советским Союзом, странами Варшавского договора и государствами-клиентами во время холодной войны.

Т-62 был оснащен 115-мм гладкоствольным орудием Т-5ТС, первым в своем роде на серийном танке, способным стрелять бронебойными, фугасными и осколочно-фугасными снарядами. Более крупный ствол обеспечивал ему превосходную бронебойность по сравнению с 100-мм вооружением Т-55. Он также был оснащен 7,62-мм коаксиальным пулеметом ПКТ и, в некоторых моделях, 12,7-мм зенитным пулеметом ДШК.

Его броня состояла из литой башни и наклонного корпуса с эффективной толщиной до 242 мм на передней части башни и 100 мм на корпусе, что было улучшением по сравнению с Т-55. Однако, как и Т-55, Т-62 по-прежнему был уязвим для противотанкового оружия НАТО 1970-х годов.

Как и T-55, T-62 имел экипаж из четырех человек. Интересно, что в нем также отсутствовал автоподатчик, который был обычной конструктивной особенностью более поздних танков восточного блока.

T-62 оснащался дизельным двигателем V-55 мощностью 620 л.с., что позволяло ему развивать максимальную скорость около 50 км в час.

Фото: Bernard Bisson / Sygma / Getty Images

Почему Россия проиграла в Афганистане, но не в Украине

Тот факт, что советские войска использовали большое количество старых танков, не означал, что они были обречены на поражение. Кремль проиграл в Афганистане по нескольким причинам: западная поддержка моджахедов, инновационная и блестящая партизанская тактика повстанцев, гористая и негостеприимная география страны, а также тот факт, что пожилые лидеры Советского Союза с самого начала глубоко амбивалентно относились к Афганистану на фоне резкой эскалации холодной войны и все более неустойчивой экономики.

Тем не менее, советские войска продержались почти десять лет, прежде чем решили сдаться. Сегодня в Украине ситуация совершенно иная. Путин прочно удерживает власть, Россия полностью посвятила себя войне, а российские военные полагаются не на устаревшее оборудование советских времен, а на современные танки и самолеты, а также на новейшие беспилотные технологии. Западных аналитиков, предсказывающих повторение советского отступления из Афганистана, ожидает горькое разочарование.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.