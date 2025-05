Чому СРСР відправив до Афганістану свої найгірші танки: паралелі з війною в Україні

Радянсько-афганська війна ніколи не розглядалася Москвою як боротьба за існування — а саме так сьогодні російські лідери розглядають війну в Україні. Керівництво Радянської армії тоді вважало, що їхній арсенал танків Т-55 і Т-62 більш ніж достатній для придушення повстання, але не врахувало західну підтримку моджахедів і блискучу партизанську тактику, через що СРСР і програв війну.

Про те, чому СРСР відправив до Афганістану свої найгірші танки, йдеться у статті National Interest, яку переклав Фокус.

Той факт, що Радянський Союз використовував безліч старих танків, не означав, що він неодмінно програє війну.

Уявіть собі таку сцену. Група західних військових аналітиків хихикає, дивлячись на стародавні радянські основні бойові танки (ОБТ) Т-55 і Т-62, які ведуть наступ на полі бою в останньому міжнародному конфлікті Росії. Багато хто на Заході вважає застосування цих застарілих танків замість сучаснішої і складнішої техніки вірною ознакою того, що Кремль перебуває на шляху до поразки.

Ні, це не відсилання до війни в Україні, хоча цілком могло б бути. Насправді це алюзія на радянсько-афганську війну 1979-1989 років, яка визначила геополітику 1980-х років. Мій приклад також свідчить про фундаментальне нерозуміння багатьма західними аналітиками російського (або, в даному випадку, радянського) способу ведення війни.

Лютий 1989 року. Радянські танкісти Фото Ітар-ТАСС — БелТА

Зрозуміло, як зазначають ті ж аналітики, Радянський Союз програв в Афганістані. Але, незважаючи на схожість у багатьох моментах, Росія поступово перемагає в Україні. Чим викликана така різниця? Тим, що радянсько-афганська війна ніколи не розглядалася Москвою як боротьба за існування — а саме так сьогодні російські лідери розглядають війну в Україні. Кремль ніколи не виділяв на перемогу в Афганістані стільки ж ресурсів, скільки на війну в Україні.

Застосування старих радянських танків в Афганістані

Коли вибухнула радянсько-афганська війна, в СРСР залишалося безліч танків Т-55 і Т-62. Москва порахувала, що новіші і досконаліші танки Т-72 і Т-80 знадобляться для стримування нових танків НАТО, які протистояли радянському блоку в Європі. З іншого боку, з огляду на велику кількість старих основних бойових танків Т-55 і Т-62, а також той факт, що моджахеди в Афганістані в жодному разі не були рівними супротивниками, що мають сучасну протитанкову зброю, керівництво Червоної армії вирішило, що їхнього арсеналу танків Т-55 і Т-62 цілком достатньо для придушення повстання.

Дійсно, у прямому зіткненні радянські танки, розгорнуті в Афганістані, були потужною зброєю. При цьому партизанська тактика моджахедів обмежувала тактичні переваги, які більш досконалі системи Червоної армії принесли б радянським військам в іншому випадку.

Однак навіть з урахуванням додаткових складнощів, пов'язаних із партизанською тактикою моджахедів, а також дедалі більшої тривоги Кремля з приводу їхньої підтримки з боку США, Москва не вважала за потрібне відволікати свої найпередовіші ОБТ із головного театру воєнних дій у Європі.

Ще одним моментом, який багато хто на Заході не бере до уваги в історії радянської участі в Афганістані, було те, що спочатку формування, розгорнуті Червоною армією, були не більше ніж ар'єргардом із центральноазіатських володінь СРСР. Ці підрозділи оснащувалися застарілими системами і були гірше навчені, ніж елітні війська Червоної армії, що протистояли НАТО в Європі.

Т-55 був одним із найпоширеніших танків у світі

Танк Т-55 вважається одним із наймасовіше вироблених і експортованих танків в історії. Величезний промисловий потенціал Радянського Союзу дав змогу виготовити близько ста тисяч одиниць цього танка за весь період існування СРСР, і його широко експортували в країни, що розвиваються. Розроблений наприкінці 1940-х років і надійшовший на озброєння в 1950-х, танк був вдосконаленою версією старішого Т-54, спеціально створеного під час холодної війни для протистояння західним танкам, таким як M48 Patton.

Т-55 оснащувалися 100-мм нарізною гарматою Д-10Т, здатною стріляти бронебійними, фугасними і бронебійно-динамічними снарядами. Ці машини також мали 7,62-мм коаксіальний кулемет і, в деяких варіантах, 12,7-мм зенітний кулемет ДШК. Т-55 мав лобову броню (ефективна товщина до 200 мм) і низькопрофільну башту, що забезпечувало гідний захист чотирьох членів екіпажу від протитанкової зброї, яка з'явилася незабаром після Другої світової війни. Танк оснащувався дизельним двигуном V-55 потужністю 580 кінських сил, який забезпечував максимальну швидкість 50 км/год.

До 1970-х років танк став більш вразливим для нової зброї НАТО. Однак в Афганістані, особливо на початку кампанії, до того як західна допомога моджахедам стала реальною загрозою для Червоної армії, цих танків було більш ніж достатньо для протидії легкій піхоті.

Радянські танкісти перед поверненням до СРСР Фото: Георгій Надєждін / ТАСС

Танк Т-62 — вдосконалена версія Т-55

Т-62 — наступний варіант у танковому арсеналі Кремля, — був прямим наступником Т-55. Поступивши на озброєння 1961 року, він являв собою оновлену конструкцію, покликану заповнити прогалину між Т-55 і більш досконалими танками, такими як Т-64. Було вироблено близько 20 тисяч одиниць, і танк широко використовувався Радянським Союзом, країнами Варшавського договору і державами-клієнтами під час холодної війни.

Т-62 був оснащений 115-мм гладкоствольною гарматою Т-5ТС, першою у своєму роді на серійному танку, здатною стріляти бронебійними, фугасними і осколково-фугасними снарядами. Більший ствол забезпечував йому чудову бронебійність порівняно зі 100-мм озброєнням Т-55. Він також був оснащений 7,62-мм коаксіальним кулеметом ПКТ і, в деяких моделях, 12,7-мм зенітним кулеметом ДШК.

Його броня складалася з литої башти і похилого корпусу з ефективною товщиною до 242 мм на передній частині башти і 100 мм на корпусі, що було поліпшенням порівняно з Т-55. Однак, як і Т-55, Т-62, як і раніше, був уразливим для протитанкової зброї НАТО 1970-х років.

Як і T-55, T-62 мав екіпаж із чотирьох осіб. Цікаво, що в ньому також був відсутній автоподатчик, який був звичайною конструктивною особливістю пізніших танків східного блоку.

T-62 оснащували дизельним двигуном V-55 потужністю 620 к.с., що давало йому змогу розвивати максимальну швидкість близько 50 км на годину.

Фото: Bernard Bisson / Sygma / Getty Images

Чому Росія програла в Афганістані, але не в Україні

Той факт, що радянські війська використовували велику кількість старих танків, не означав, що вони були приречені на поразку. Кремль програв в Афганістані з кількох причин: західна підтримка моджахедів, інноваційна та блискуча партизанська тактика повстанців, гориста і негостинна географія країни, а також той факт, що літні лідери Радянського Союзу від самого початку глибоко амбівалентно ставилися до Афганістану на тлі різкої ескалації холодної війни та дедалі нестійкішої економіки.

Проте радянські війська протрималися майже десять років, перш ніж вирішили здатися. Сьогодні в Україні ситуація зовсім інша. Путін міцно утримує владу, Росія повністю присвятила себе війні, а російські військові покладаються не на застаріле обладнання радянських часів, а на сучасні танки та літаки, а також на новітні безпілотні технології. Західних аналітиків, які пророкують повторення радянського відступу з Афганістану, очікує гірке розчарування.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його нова книжка, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжкових магазинах. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.