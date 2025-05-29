Афганистан и Пакистан начали боевые действия: границу между странами закрыли, – СМИ (видео)

Между Афганистаном и Пакистаном начались вооруженные столкновения. Бои идут в спорном приграничном районе Бахрамча провинции Гильменд.

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Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

Стрельба началась на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов в Пакистане. Боестолкновения вспыхнули между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции.

На данный момент граница между государствами закрыта для всех видов транспорта. Самая крупная по площади провинция Афганистана Гильменд находится на границе с Пакистаном.

Боевые действия идут в районе Бахрамча

Полиция Пакистана заявила, что силы безопасности страны выявили укрытие боевиков в Кашмире, связанных с афганским Талибаном. Далее произошла перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских и четверо террористов.

Ситуация в регионе напряженная, стороны не объявляли о прекращении огня. Другие подробности боестолкновений неизвестны.

Напомним, недавно Пакистан и Индия договорились об отводе войск после горячей фазы вооруженного конфликта, который длился четыре дня.

Пакистан применял во время боев с индийской армией в основном китайское оружие. Самолету J-10C с ракетой PL-15E из Китая удалось сбить французский истребитель Rafale.