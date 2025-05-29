Афганистан и Пакистан начали боевые действия: границу между странами закрыли, – СМИ (видео)
Между Афганистаном и Пакистаном начались вооруженные столкновения. Бои идут в спорном приграничном районе Бахрамча провинции Гильменд.
Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.
Стрельба началась на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов в Пакистане. Боестолкновения вспыхнули между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции.
На данный момент граница между государствами закрыта для всех видов транспорта. Самая крупная по площади провинция Афганистана Гильменд находится на границе с Пакистаном.
Полиция Пакистана заявила, что силы безопасности страны выявили укрытие боевиков в Кашмире, связанных с афганским Талибаном. Далее произошла перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских и четверо террористов.
Ситуация в регионе напряженная, стороны не объявляли о прекращении огня. Другие подробности боестолкновений неизвестны.
Напомним, недавно Пакистан и Индия договорились об отводе войск после горячей фазы вооруженного конфликта, который длился четыре дня.
Пакистан применял во время боев с индийской армией в основном китайское оружие. Самолету J-10C с ракетой PL-15E из Китая удалось сбить французский истребитель Rafale.