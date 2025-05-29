Афганістан і Пакистан почали бойові дії: кордон між країнами закрили, — ЗМІ (відео)

Між Афганістаном і Пакистаном почалися збройні зіткнення. Бої тривають у спірному прикордонному районі Бахрамча провінції Гільменд.

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Про це повідомив арабський телеканал Al Arabiya.

Стрілянина почалася на тлі будівництва нових прикордонних контрольно-пропускних пунктів у Пакистані. Бойові зіткнення спалахнули між пакистанськими військами і талібами вздовж кордону в афганській провінції.

Наразі кордон між державами закритий для всіх видів транспорту. Найбільша за площею провінція Афганістану Гільменд розташована на кордоні з Пакистаном.

Бойові дії тривають у районі Бахрамча

Поліція Пакистану заявила, що сили безпеки країни виявили укриття бойовиків у Кашмірі, пов'язаних з афганським Талібаном. Далі сталася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє поліцейських і четверо терористів.

Ситуація в регіоні напружена, сторони не оголошували про припинення вогню. Інші подробиці бойових зіткнень невідомі.

Нагадаємо, нещодавно Пакистан та Індія домовилися про відведення військ після гарячої фази збройного конфлікту, який тривав чотири дні.

Пакистан застосовував під час боїв з індійською армією переважно китайську зброю. Літаку J-10C з ракетою PL-15E з Китаю вдалося збити французький винищувач Rafale.