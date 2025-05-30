"На штурм выдвинулось около 150 россиян": офицер рассказал, как ВСУ отбивали массированную атаку ВС РФ

В Донецкой области ВСУ отбили массированный штурм россиян из около 150 российских пехотинцев. Украинские защитники имели в тот момент втрое меньше личного состава. Им на помощь пришли собратья из смежного подразделения.

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Об этом бое рассказал офицер ВСУ Анатолий, который служит в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

Это было его первое боевое столкновение с врагом. Бой состоялся в районе Пречистовки в Донецкой области.

"Нам сообщили, что на штурм наших позиций выдвинулось около 150 россиян. Мое подразделение стояло тогда на удалении, и мы знали, что на позициях в то время находилось втрое меньше наших ребят. Так, мы вышли на их поддержку", — рассказывает он.

По его словам, во время боя россияне использовали много дронов, при чем российские пилоты БПЛА даже не жалели своих солдат.

"Делали сбросы, даже если их солдат попадал в зону поражения", — говорит Анатолий.

Анатолий служит в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

Он добавляет, что несмотря на преимущество противника в количестве украинские бойцы тогда не растерялись — все работали слаженно, а враг с потерями в живой силе и технике вынужден был отойти.

"У нас все ребята боевые, коллектив дружный. Я горжусь своими братьями по оружию. Все мы так много уже прошли, что сроднились и теперь как одна семья", — делится Анатолий.

Военный родом из Бердичева. Он пошел в армию еще в 2012 году. После окончания контракта поехал работать в Европу, а весной 2022 года вернулся и добровольцем пошел воевать. Впоследствии получил офицерское звание и сейчас возглавляет подразделение в 16-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й бригады.

Напомним, что ранее сообщалось, что бойцы 128 бригады смогли отбить штурм "кадыровцев" на одном из направлений. Оккупанты зашли внезапно на их позиции и пытались окружить украинских защитников.

Также сообщалось, что боец НГУ почти вслепую 3 суток добирался до точки эвакуации.