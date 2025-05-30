"На штурм висунулося близько 150 росіян": офіцер розповів, як ЗСУ відбивали масовану атаку ЗС РФ

На Донеччині ЗСУ відбили масований штурм росіян із близько 150 російських піхотинців. Українські захисники мали у той момент втричі менше особового складу. Їм на допомогу прийшли побратими із суміжного підрозділу.

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Про цей бій розповів офіцер ЗСУ Анатолій, який служить у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

Це було його перше бойове зіткнення з ворогом. Бій відбувся в районі Пречистівки на Донеччині.

"Нам повідомили, що на штурм наших позицій висунулося близько 150 росіян. Мій підрозділ стояв тоді на віддаленні, і ми знали, що на позиціях в той час перебувало втричі менше наших хлопців. То ж, ми вийшли на їх підтримку", — розповідає він.

За його словами, під час бою росіяни використовували багато дронів, при чому російські пілоти БПЛА навіть не шкодували своїх солдатів.

"Робили скиди, навіть, якщо їхній солдат потрапляв у зону ураження", — говорить Анатолій.

Анатолій служить у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

Він додає, що попри перевагу противника у кількості українські бійці тоді не розгубилися — всі працювали злагоджено, а ворог з втратами у живій силі та техніці змушений був відійти.

"У нас всі хлопці бойові, колектив дружний. Я пишаюся своїми братами по зброї. Всі ми так багато вже пройшли, що зріднилися і тепер як одна сім’я", — ділиться Анатолій.

Військовий родом з Бердичева. Він пішов до війська ще у 2012 році. Після закінчення контракту поїхав працювати до Європи, а навесні 2022 року повернувся і добровольцем пішов воювати. Згодом отримав офіцерське звання і зараз очолює підрозділ в 16-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї бригади.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що бійці 128 бригади змогли відбити штурм "кадирівців" на одному з напрямків. Окупанти зайшли раптово на їхні позиції і намагалися оточити українських захисників.

Також повідомлялося, що боєць НГУ майже наосліп 3 доби добирався до точки евакуації.