Украинские дроны вывели из строя цех по сборке БПЛА в РФ: появились спутниковые снимки (фото)

Удар украинских дронов по заводу "Кронштадт" в Подмосковье вызвал повреждение производственного цеха и сильный пожар.

Related video

Это зафиксировал спутник, а снимки выложили аналитики проекта Dnipro OSINT.

По их информации, завод атаковали по меньшей мере 8 украинских дронов — они достигли целей и разгромили один из цехов предприятия.

"Удар по построенному в 2022 году цеху АО "Кронштадт" в г. Дубна вероятно был нанесен новым малоизвестным украинским беспилотником FP-1. Удар был направлен на центральную часть цеха, вероятно цех конечной сборки БПЛА", — говорится в сообщении.

На кадрах зафиксировано, что после удара дрон без труда пробил крышу, в цехе начался сильный пожар.

"Это уже может указывать на результативность удара, потому что так или иначе из строя выведена 1/3 цеха, если не весь вообще", — пишут аналитики.

Последствия удара по заводу "Кронштадт" в г. Дубна

Они напомнили, что на атакованном заводе "Кронштадт" выпускалась также новая российская крылатая ракета S8000 "Бандероль", которая с недавних пор атакует причерноморские регионы Украины.

С начала войны завод работает в три смены, в 2024 году должен был выйти на полную мощность.

"Но нет мощности мощнее чем мощность наших сил беспилотных систем, поэтому ожидаем спутниковые снимки этого **ейшего удара", — накануне появления снимков писали аналитики.

Напомним, что 28 мая сообщалось, что дальнобойные беспилотники ударили по предприятию "Радуга", которое производит крылатые ракеты Х-101/555, Х-69 и Х-59. Еще одной целью ночной атаки стал производитель дронов АО "Кронштадт".

Также сообщалось, что в ночь на 28 мая Россия подверглась очередной массированной атаке беспилотников. Среди пораженных объектов — три ключевых предприятия оборонно-промышленного комплекса в Московской области.