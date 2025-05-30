Українські дрони вивели з ладу цех зі збірки БПЛА в РФ: з'явилися супутникові знімки (фото)

Удар українських дронів по заводу "Кронштадт" у Підмосков’ї спричинив пошкодження виробничого цеху і сильну пожежу.

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Це зафіксував супутник, а знімки виклали аналітики проєкту Dnipro OSINT.

За їхньою інформацією, завод атакували щонайменше 8 українських дронів — вони досягли цілей і розгромили один із цехів підприємства.

"Удар по збудованому у 2022 році цеху АТ "Кронштадт" у м. Дубна ймовірно було завдано новим маловідомим українським безпілотником FP-1. Удар було спрямовано на центральну частину цеху, ймовірно цех кінцевої збірки БПЛА", — йдеться в повідомленні.

На кадрах зафіксовано, що після удару дрон без складнощів пробив дах у цеху почалася сильна пожежа.

"Це вже може вказувати на результативність удару, бо так чи інакше з ладу виведено 1/3 цеху, якщо не увесь взагалі", — пишуть аналітики.

Наслідки удару по заводу "Кронштадт" у м. Дубна

Вони нагадали, що на атакованому заводі "Кронштадт" випускалася також нова російська крилата ракета S8000 "Бандероль", яка віднедавна атакує причорноморські регіони України.

Від початку війни завод працює у три зміни, у 2024 році повинен був вийти на повну потужність.

"Але немає потужності потужніше ніж потужність наших сил безпілотних систем, тож очікуємо супутникові знімки цього **ейшого удару", — напередодні появи знімків писали аналітики.

Нагадаємо, що 28 травня повідомлялося, що далекобійні безпілотники вдарили по підприємству "Радуга", яке виробляє крилаті ракети Х-101/555, Х-69 і Х-59. Ще однією метою нічної атаки став виробник дронів АТ "Кронштадт".

Також повідомлялося, що в ніч проти 28 травня Росія зазнала чергової масованої атаки безпілотників. Серед уражених об'єктів — три ключові підприємства оборонно-промислового комплексу в Московській області.