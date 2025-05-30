"Планирует заранее худшие сценарии": Украина строит новую линию обороны Донбасса, — аналитик

На фоне новых атак России Украина не сидит сложа руки — сейчас идет строительство новой оборонительной линии, которая тянется от Харькова до с. Вольное Поле (Запорожская область). Это результат многолетнего опыта ведения дроновой войны и, наконец, исправления ошибок прошлого. На некоторых участках Украина уже способна выдерживать полномасштабные российские атаки.

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Об этом пишет аналитик Playfra в соцсети X.

Как говорится в анализе, Россия, кажется, не планирует снижать темп штурмов. Наоборот — активизирует наступательные действия на Южно-Донецком, Новопавловском, Константиновском, Северском, Лиманском и Сумском направлениях.

Новая линия фронта Фото: Playfra

Украина строит новую линию обороны Донбасса

В то же время украинцы перебросили значительные подкрепления в критически важное Константиновское направление и, что является основной темой этого обзора, начали строительство новой оборонительной линии Донбасса.

Первые участки этой линии начали возводить еще в начале марта, и с тех пор работы продолжаются непрерывно.

Те, кто занимается картографированием окопов, называют ее "Новой линией Донбасса", ведь она охватывает колоссальные 350 км: от самого Харькова до Печенегов на востоке, до Шевченково на запад от Купянска, далее — до Изюма, затем на запад от Краматорска, Славянска, через Золотой Колодец, севернее Доброполья, Славянки, Межевой, Гавриловки — и вплоть до Вольного Поля в Запорожской области.

Новая линия фронта: из чего она состоит

То, из чего состоит "Новая линия фронта", зависит от конкретного участка. Например, в районах Вольного Поля и Гавриловки есть только противотанковый ров или линия "зубов дракона", тогда как участок Золотой Колодец — Изюм — Печенеги является наиболее укрепленным: три противотанковых рва, за ними линия "зубов дракона", а перед ними — линия колючей проволоки.

Участок Золотой Колодец — Изюм — Печенеги является наиболее укрепленным Фото: Playfra

Однако "Новая линия Донбасса" имеет несколько общих характеристик, независимо от участка:

Оборонительные позиции расположены логично — в естественно выгодных местах: за реками, на высотах и топографических узких местах. Кроме того, линия закреплена "городскими якорями", такими как Изюм и Шевченково. Независимость отдельных оборонительных точек. В новой линии нет огромных кольцевых окопов, захват которых ведет к прорыву всей системы обороны. Вместо этого — сотни независимых Т-образных укреплений по 60 метров каждое, которые могут сопротивляться даже в случае потери соседних позиций. Чтобы усилить эту концепцию, украинцы применяют оборону и тактику истощения врага: строят несколько линий мелких окопов не только вдоль фронта, но и в глубь тыла на несколько километров. Цель — истощить тактический наступательный потенциал России и выиграть время. Россияне вынуждены будут захватывать каждую отдельную позицию, что значительно усложнит их продвижение.

Изюм и Шевченково являются "городскими якорями" Фото: Playfra

В новой линии нет огромных кольцевых окопов Фото: Playfra

Новая линия фронта: изменение подхода на войне

Аналитик пишет, что украинцы сделали выводы из предыдущих ошибок и впервые, возможно, настолько эффективно применяют свой опыт в фортификационном строительстве. В частности, Украина планирует заранее худшие сценарии — например, потерю Покровска, Доброполья, Краматорска, Славянска и Константиновки.

В этом контексте, по словам Playfra, нынешние действия являются наиболее правильными и безопасными. Ведь если эти форпосты упадут, российское продвижение в центральную Украину может значительно ускориться из-за нехватки крупных городов и преимущественно сельской местности. Однако с "Новой линией фронта" Украина учла это и ответственно начала искусственно исправлять ситуацию.

"Единственное, что я хотел бы знать наверняка — соорудили ли в каждой системе достаточное количество блиндажей и полностью ли их укрепили", — пишет Playfra.

FPV-дроны: новые вызовы

Аналитик добавил, что улучшение FPV-дронов со стороны России, особенно увеличение их дальности, значительно усложнило логистику и строительство. Это заставило отодвинуть тыловые базы еще дальше.

Если еще месяц-два назад украинцы могли укреплять свои позиции почти до последнего момента перед подходом врага, то теперь нужно строить еще дальше от фронта.

Именно из-за этой проблемы с FPV-дронами Украина критически нуждается в установке противодронных сеток на дорогах, ведущих к оборонительным рубежам "Новой линии Донбасса", отмечает аналитик.

"Линия Мажино без снабжения — это просто окоп в поле. Как украинское командование планирует удерживать позиции без возможности поставлять туда подкрепление, боеприпасы и еду? Вы думаете, пустые окопы испугают россиян?"

Проблемы на фронте, которые требуют немедленного решения

Исследователь обобщил, что Украина идет правильным путем, но еще предстоит решить несколько критически важных вопросов. В порядке приоритетности:

Противодроновые сетки и защита логистики. Реформа командования на всех уровнях. Личный состав и фортификации.

"Можно обороняться даже с минимальными укреплениями (я часто вспоминаю пример Степного, севернее Авдеевки, зимой 2023-2024 годов), но невозможно обороняться без снабжения и организации. Я еще раз призываю украинское командование немедленно обратить внимание на эти проблемы — ведь немало хороших возможностей сдержать Россию было потеряно именно из-за них", — подытожил аналитик.

Напомним, российские войска продолжают наступление на восточном фронте в Донецкой области и оккупировали одно село на Покровском направлении и одно — на Торецком. Противник все ближе к Константиновке и административной границе Днепропетровской области, показала карта аналитиков.

Фокус также писал, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наступать на всех направлениях фронта в Украине и имеют успехи в Сумской области. В то же время Вооруженные силы Украины провели успешную контратаку на Донбассе.