"Планує наперед найгірші сценарії": Україна будує нову лінію оборони Донбасу, – аналітик

На тлі нових атак Росії Україна не сидить склавши руки — нині триває будівництво нової оборонної лінії, яка тягнеться від Харкова до с. Вільне Поле (Запорізька область). Це результат багаторічного досвіду ведення дронової війни та, нарешті, виправлення помилок минулого. На деяких ділянках Україна вже здатна витримувати повномасштабні російські атаки.

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Про це пише аналітик Playfra в соцмережі X.

Як йдеться в аналізі, Росія, здається, не планує знижувати темп штурмів. Навпаки — активізує наступальні дії на Південно-Донецькому, Новопавлівському, Костянтинівському, Сіверському, Лиманському та Сумському напрямках.

Нова лінія фронту Фото: Playfra

Україна будує нову лінію оборони Донбасу

Водночас українці перекинули значні підкріплення у критично важливий Костянтинівський напрямок і, що є основною темою цього огляду, розпочали будівництво нової оборонної лінії Донбасу.

Перші ділянки цієї лінії почали зводити ще на початку березня, і з того часу роботи тривають безперервно.

Ті, хто займається картографуванням окопів, називають її "Новою лінією Донбасу", адже вона охоплює колосальні 350 км: від самого Харкова до Печенігів на сході, до Шевченкового на захід від Куп’янська, далі — до Ізюма, потім на захід від Краматорська, Слов’янська, через Золотий Колодязь, північніше Добропілля, Слов’янки, Межової, Гаврилівки — і аж до Вільного Поля в Запорізькій області.

Нова лінія фронту: з чого вона складається

Те, з чого складається "Нова лінія фронту", залежить від конкретної ділянки. Наприклад, у районах Вільного Поля та Гаврилівки є лише протитанковий рів або лінія "зубів дракона", тоді як ділянка Золотий Колодязь – Ізюм – Печеніги є найбільш укріпленою: три протитанкові рови, за ними лінія "зубів дракона", а перед ними — лінія колючого дроту.

Ділянка Золотий Колодязь – Ізюм – Печеніги є найбільш укріпленою Фото: Playfra

Проте "Нова лінія Донбасу" має кілька спільних характеристик, незалежно від ділянки:

Оборонні позиції розташовані логічно — у природно вигідних місцях: за річками, на висотах і топографічних вузьких місцях. Крім того, лінія закріплена "міськими якорями", як-от Ізюм і Шевченкове. Незалежність окремих оборонних точок. У новій лінії немає величезних кільцевих окопів, захоплення яких веде до прориву всієї системи оборони. Натомість — сотні незалежних Т-подібних укріплень по 60 метрів кожне, які можуть чинити опір навіть у разі втрати сусідніх позицій. Щоб посилити цю концепцію, українці застосовують оборону й тактику виснаження ворога: будують кілька ліній дрібних окопів не лише вздовж фронту, а й у глиб тилу на кілька кілометрів. Мета — виснажити тактичний наступальний потенціал Росії та виграти час. Росіяни змушені будуть захоплювати кожну окрему позицію, що значно ускладнить їхнє просування.

Ізюм і Шевченкове є "міськими якорями" Фото: Playfra

У новій лінії немає величезних кільцевих окопів Фото: Playfra

Нова лінія фронту: зміна підходу на війні

Аналітик пише, що українці зробили висновки з попередніх помилок і вперше, можливо, настільки ефективно застосовують свій досвід у фортифікаційному будівництві. Зокрема, Україна планує наперед навіть найгірші сценарії — наприклад, втрату Покровська, Добропілля, Краматорська, Слов’янська та Костянтинівки.

У цьому контексті, за словами Playfra, нинішні дії є найбільш правильними й безпечними. Адже якщо ці форпости впадуть, російське просування до центральної України може значно пришвидшитись через брак великих міст і переважно сільську місцевість. Проте з "Новою лінією фронту" Україна врахувала це і відповідально почала штучно виправляти ситуацію.

"Єдине, що я хотів би знати напевно — чи спорудили в кожній системі достатню кількість бліндажів і чи повністю їх укріпили", — пише Playfra.

FPV-дрони: нові виклики

Аналітик додав, що покращення FPV-дронів з боку Росії, особливо збільшення їх дальності, значно ускладнило логістику й будівництво. Це змусило відсунути тилові бази ще далі.

Якщо ще місяць-два тому українці могли укріплювати свої позиції майже до останнього моменту перед підходом ворога, то тепер потрібно будувати ще далі від фронту.

Саме через цю проблему з FPV-дронами Україна критично потребує встановлення протидронових сіток на дорогах, що ведуть до оборонних рубежів "Нової лінії Донбасу", зазначає аналітик.

"Лінія Мажино без постачання — це просто окоп у полі. Як українське командування планує утримувати позиції без можливості постачати туди підкріплення, боєприпаси та їжу? Ви думаєте, порожні окопи злякають росіян?"

Проблеми на фронті, які потребують негайного вирішення

Дослідник узагальнив, що Україна йде правильним шляхом, але ще має вирішити кілька критично важливих питань. У порядку пріоритетності:

Протидронові сітки та захист логістики. Реформа командування на всіх рівнях. Особовий склад і фортифікації.

"Можна оборонятися навіть із мінімальними укріпленнями (я часто згадую приклад Степового, північніше Авдіївки, взимку 2023–2024 років), але неможливо оборонятись без постачання та організації. Я вкотре закликаю українське командування негайно звернути увагу на ці проблеми — адже чимало добрих можливостей стримати Росію було втрачено саме через них", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, російські війська продовжують наступ на східному фронті у Донецькій області та окупували одне село на Покровському напрямку і одне — на Торецькому. Противник все ближче до Костянтинівки та адміністративної межі Дніпропетровської області, показала карта аналітиків.

Фокус також писав, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації продовжують наступати на усіх напрямках фронту в Україні й мають успіхи в Сумській області. Водночас Збройні сили України провели успішну контратаку на Донбасі.