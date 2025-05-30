Диакон "Свидетелей Иеговы" получил "боевую повестку" и отказался воевать: что решил суд

Мужчина успешно прошел медосмотр и был вызван для мобилизации, но в пункт сбора не явился. Он заявил, что религия запрещает ему участвовать в боевых действиях.

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Детали дела известны из приговора Раховского районный суд Закарпатской области от 27 мая.

Мобилизация в Украине: что совершил уклонист

На скамье подсудимых оказался уроженец Мелитополя, который стоял на учете как военнообязанный и в ноябре 2024 года был признан ВВК годным к службе. Согласно повестке он должен был в 12:00 27 ноября прошлого года явиться на место сбора, но не пришел. Он объяснил неявку своим вероисповеданием. Однако это квалифицировали как уклонение от мобилизации, а именно конституционного долга по защите Украины.

На суде мужчина вину не признал, рассказав, что с мая 2008 года крестился у служителя "Свидетелей Иеговы", а с 22 октября 2022 года назначен на должность священнослужителя — диакона. Он пояснил, что 21 декабря обращался с письменной заявкой о причинах неявки по религиозным основаниям. Кроме того, верующий в тот же день направил заявление с просьбой о замене воинского долга на невоенную службу.

Диакон имеет статус ВПЛ. Он подтвердил, что 16 ноября 2024 года проходил медосмотр и вскоре получил повестку с вызовом на 27 ноября. Подсудимый признал, что знал об угрозе уголовной ответственности, но из-за принадлежности к "Свидетелям Иеговы" и своей должности проигнорировал повестку.

"Его религиозные убеждения и активная деятельность, осознание того, что он не может брать оружие в руки, запрещают ему участвовать в военных действиях, а потому на этих основаниях отказался от призыва. Просил оправдать его из-под обвинения", — говорится в приговоре.

Знакомый диакона подтвердил, что тот активно посещает собрания, помогает другим, придерживается библейских принципов и является духовным служителем. Он заверил, что мужчина не намерен уклоняться от обязанностей, но служить в армии не может.

Мобилизация в Украине: как наказали уклониста

Суд признал ссылки защитника на другие случаи безосновательными, ведь те решения принимались в 2011-2019 годах и касались срочной службы, а не мобилизации. Фигуранты тех дел отказывались от призыва в Армении, Азербайджане и Турции, где войны в то время не было.

"Украина фактически ведет освободительную борьбу против военной агрессии, осуществляя самооборону, а государственные ресурсы ограничены, в том числе и военными, поэтому мобилизация военнообязанных с целью самосохранения государственности и нации является оправданной. Суд учитывает также то, что треть территории Украины охвачена военными действиями", — подчеркнул суд.

Диакона признали виновным в уклонении от мобилизации и обстоятельств, которые смягчали бы приговор, не обнаружили. Его приговорили к 3 годам заключения, срок будут считать со дня фактического задержания. У мужчины есть 30 дней на то, чтобы подать апелляцию.

Мобилизация в Украине: почему не альтернативная служба

В приговоре отметили, что статья 35 Конституции действительно предусматривает, что из-за религиозных убеждений граждане не могут быть освобождены от обязанностей, но для них служба может быть заменена на альтернативную (невоенную). В то же время статья 65 той же Конституции указывает, что защита Отечества — это обязанность украинцев, и в условиях военного положения отдельные права и свободы могут быть временно ограничены.

Законом действительно предусмотрена альтернативная служба, но вместо срочной, цель которой — выполнение долга перед обществом. В условиях военного положения разрешены отдельные ограничения права на прохождение невоенной службы. Замена службы по мобилизации законодательством не предусмотрена. Сейчас по всей Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

Напомним, представитель Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин предупредил, что часть военнообязанных уже на следующей неделе автоматически окажется в розыске.

Нардеп Федор Вениславский рассказал, что благодаря отмене статуса "ограниченно годный" в Украине обнаружили лазейку для уклонистов. По его словам, 99% мужчин после повторного медосмотра были признаны годными.