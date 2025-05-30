Диякон "Свідків Єгови" отримав "бойову повістку" і відмовився воювати: що вирішив суд

Чоловік успішно пройшов медогляд і був викликаний для мобілізації, але у пункт збору не з’явився. Він заявив, що релігія забороняє йому брати участь у бойових діях.

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Мобілізація в Україні: що скоїв ухилянт

На лаві підсудних опинився уродженець Мелітополя, який стояв на обліку як військовозобов’язаний і у листопаді 2024 року був визнаний ВЛК придатним до служби. Відповідно до повістки він мав о 12:00 27 листопада минулого року з’явитись на місце збору, але не прийшов. Він пояснив неявку своїм віросповіданням. Однак це кваліфікували як ухилення від мобілізації, а саме конституційного обов’язку із захисту України.

На суді чоловік провину не визнав, розповівши, що з травня 2008 року похрестився у служителя "Свідків Єгови", а з 22 жовтня 2022 року призначений на посаду священнослужителя — диякона. Він пояснив, що 21 грудня звертався з письмовою заявкою про причини неявки з релігійних підстав. Окрім того, вірянин того ж дня направив заяву з проханням про заміну військового обов’язку на невійськову службу.

Диякон має статус ВПО. Він підтвердив, що 16 листопада 2024 року проходив медогляд і невдовзі отримав повістку з викликом на 27 листопада. Підсудний визнав, що знав про загрозу кримінальної відповідальності, але через належність до "Свідків Єгови" й свою посаду проігнорував повістку.

"Його релігійні переконання та активна діяльність, усвідомлення того, що він не може брати зброю в руки, забороняють йому брати участь у військових діях, а тому з цих підстав відмовився від призову. Просив виправдати його з-під обвинувачення", — зазначено у вироку.

Знайомий диякона підтвердив, що той активно відвідує зібрання, допомагає іншим, дотримується біблійних принципів і є духовним служителем. Він запевнив, що чоловік не має наміру ухилятись від обов’язків, але служити у війську не може.

Мобілізація в Україні: як покарали ухилянта

Суд визнав посилання захисника на інші випадки безпідставними, адже ті рішення ухвалювались у 2011-2019 роках і стосувались строкової служби, а не мобілізації. Фігуранти тих справ відмовлялись від призову у Вірменії, Азербайджані й Туреччині, де війни на той час не було.

"Україна фактично веде визвольну боротьбу проти військової агресії, здійснюючи самооборону, а державні ресурси є обмеженими, в тому числі й військовими, тому мобілізація військовозобов’язаних з метою самозбереження державності та нації є виправданою. Суд враховує також те, що третина території України є охопленою військовими діями", — наголосив суд.

Диякона визнали винним в ухиленні від мобілізації й обставин, що пом’якшували б вирок, не виявили. Його засудили до 3 років ув’язнення, термін рахуватимуть з дня фактичного затримання. Чоловік має 30 днів на те, щоб подати апеляцію.

Мобілізація в Україні: чому не альтернативна служба

У вироку наголосили, що стаття 35 Конституції дійсно передбачає, що через релігійні переконання громадяни не можуть бути звільнені від обов’язків, але для них служба може бути замінена на альтернативну (невійськову). Водночас стаття 65 тієї ж Конституції вказує, що захист Вітчизни — це обов’язок українців, і в умовах воєнного стану окремі права й свободи можуть бути тимчасово обмежені.

Законом дійсно передбачена альтернативна служба, але замість строкової, мета якої — виконання обов’язку перед суспільством. В умовах воєнного стану дозволені окремі обмеження права на проходження невійськової служби. Заміна служби за мобілізацією законодавством не передбачена. Нині по всій Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація.

Нагадаємо, представник Житомирського обласного ТЦК Віктор Полторакін попередив, що частина військовозобов’язаних вже наступного тижня автоматично опиниться у розшуку.

Нардеп Федір Веніславський розповів, що завдяки скасуванню статусу "обмежено придатний" в Україні виявили лазівку для ухилянтів. З його слів, 99% чоловіків після повторного медогляду були визнані придатними.