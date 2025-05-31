Глушат сигналы GPS: РФ превратила Балтийское море в "Бермудский треугольник" (карты)

Россияне создают угрозы гражданскому судоходству в восточной части Балтийского моря. Корабли заходят в российские воды и внезапно исчезают с карт.

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Об этом сказано в расследовании датского издания Danwatch.

Финский залив в восточной части Балтийского моря стал "Бермудским треугольником": гражданские суда и военные корабли заходят в российские воды и внезапно "исчезают" с карты. Истребители ВС РФ "блуждают" в воздушном пространстве НАТО.

Никто не знает, где пребывают суда, все ли с ними в порядке, пока они внезапно не появятся спустя несколько дней, покидая морские границы России.

Служба мониторинга судов Marinetraffic отмечает, что радары показывают другое местонахождение судов. Передатчик не работает и корабли плывут, словно призраки, создавая загадочные узоры, как большой круг на фото ниже.

Корабли в Балтийское море плывут, словно призраки

Вероятно, хакеры нарушают работу систем GPS и навигации в целом. В апреле прошлого года два пассажирских самолета, летящие из Финляндии в Эстонию, развернулись, когда их радары внезапно пропали из виду в районе Финского залива.

"Напряженная ситуация в Балтийском море может коснуться и Дании. Вопрос в том, способен ли датский флот противостоять угрозам России", — делают выводы авторы статьи.

Хакеры из РФ могли нарушить работу систем GPS и навигации кораблей

От помех GPS до плавающих мин: какие инциденты в Балтийском море связаны с РФ

Заместитель командующего береговой охраной в Финском заливе Илья Ильинин отмечает, что россияне глушат сигнал GPS и используют методы спуфинга для передачи ложных данных о местоположении судна.

"Либо россияне изменили сигнал АИС (автоматической идентификационной системы) на судах, либо сигнал GPS. Корабли движутся возле морской границы Финляндии, но на самом деле их там нет", — пояснил он.

Эксперты говорят, что заглушить сигналы GPS легко с помощью относительно недорогого оборудования.

Начальник Генерального штаба обороны Влад Георгицэ подробно описал ряд постоянных угроз: от электромагнитных помех до плавающих мин и рисков, связанных с подводной инфраструктурой.

"Мы сталкиваемся с проблемами электромагнитных помех в основном каждую неделю. Еще одной серьезной проблемой являются дрейфующие мины. С начала войны на Украине мы обнаружили 122 таких мины", — подчеркнул он.

Напомним, в Польше наблюдали подозрительные маневры "теневого флота" РФ в Балтийском море. Судно было близко к энергокабелю, соединяющему Польшу со Швецией.

ВМФ России 28 апреля провел учения в Балтийском море с участием корабля "Уренгой". Немецкие фрегаты Sachsen и норвежские Fridtjof Nansen оказались более эффективными и технологичными.