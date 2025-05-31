Глушат сигналы GPS: РФ превратила Балтийское море в "Бермудский треугольник" (карты)
Россияне создают угрозы гражданскому судоходству в восточной части Балтийского моря. Корабли заходят в российские воды и внезапно исчезают с карт.
Об этом сказано в расследовании датского издания Danwatch.
Финский залив в восточной части Балтийского моря стал "Бермудским треугольником": гражданские суда и военные корабли заходят в российские воды и внезапно "исчезают" с карты. Истребители ВС РФ "блуждают" в воздушном пространстве НАТО.
Никто не знает, где пребывают суда, все ли с ними в порядке, пока они внезапно не появятся спустя несколько дней, покидая морские границы России.
Служба мониторинга судов Marinetraffic отмечает, что радары показывают другое местонахождение судов. Передатчик не работает и корабли плывут, словно призраки, создавая загадочные узоры, как большой круг на фото ниже.
Вероятно, хакеры нарушают работу систем GPS и навигации в целом. В апреле прошлого года два пассажирских самолета, летящие из Финляндии в Эстонию, развернулись, когда их радары внезапно пропали из виду в районе Финского залива.
"Напряженная ситуация в Балтийском море может коснуться и Дании. Вопрос в том, способен ли датский флот противостоять угрозам России", — делают выводы авторы статьи.
От помех GPS до плавающих мин: какие инциденты в Балтийском море связаны с РФ
Заместитель командующего береговой охраной в Финском заливе Илья Ильинин отмечает, что россияне глушат сигнал GPS и используют методы спуфинга для передачи ложных данных о местоположении судна.
"Либо россияне изменили сигнал АИС (автоматической идентификационной системы) на судах, либо сигнал GPS. Корабли движутся возле морской границы Финляндии, но на самом деле их там нет", — пояснил он.
Эксперты говорят, что заглушить сигналы GPS легко с помощью относительно недорогого оборудования.
Начальник Генерального штаба обороны Влад Георгицэ подробно описал ряд постоянных угроз: от электромагнитных помех до плавающих мин и рисков, связанных с подводной инфраструктурой.
"Мы сталкиваемся с проблемами электромагнитных помех в основном каждую неделю. Еще одной серьезной проблемой являются дрейфующие мины. С начала войны на Украине мы обнаружили 122 таких мины", — подчеркнул он.
Напомним, в Польше наблюдали подозрительные маневры "теневого флота" РФ в Балтийском море. Судно было близко к энергокабелю, соединяющему Польшу со Швецией.
ВМФ России 28 апреля провел учения в Балтийском море с участием корабля "Уренгой". Немецкие фрегаты Sachsen и норвежские Fridtjof Nansen оказались более эффективными и технологичными.