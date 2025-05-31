Глушать сигнали GPS: РФ перетворила Балтійське море на "Бермудський трикутник" (карти)

Росіяни створюють загрози цивільному судноплавству в східній частині Балтійського моря. Кораблі заходять у російські води і раптово зникають з карт.

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Про це йдеться в розслідуванні данського видання Danwatch.

Фінська затока у східній частині Балтійського моря стала "Бермудським трикутником": цивільні судна і військові кораблі заходять у російські води і раптово "зникають" з карти. Винищувачі ЗС РФ "блукають" у повітряному просторі НАТО.

Ніхто не знає, де перебувають судна, чи все з ними гаразд, поки вони раптово не з'являться за кілька днів, залишаючи морські кордони Росії.

Служба моніторингу суден Marinetraffic зазначає, що радари показують інше місцеперебування суден. Передавач не працює і кораблі пливуть, немов примари, створюючи загадкові візерунки, як велике коло на фото нижче.

Кораблі в Балтійське море пливуть, немов примари

Ймовірно, хакери порушують роботу систем GPS і навігації загалом. У квітні минулого року два пасажирські літаки, що летіли з Фінляндії до Естонії, розвернулися, коли їхні радари раптово зникли з поля зору в районі Фінської затоки.

"Напружена ситуація в Балтійському морі може торкнутися і Данії. Питання в тому, чи здатний данський флот протистояти загрозам Росії", — роблять висновки автори статті.

Хакери з РФ могли порушити роботу систем GPS і навігації кораблів

Від перешкод GPS до плаваючих мін: які інциденти в Балтійському морі пов'язані з РФ

Заступник командувача берегової охорони у Фінській затоці Ілля Ільїнін зазначає, що росіяни глушать сигнал GPS і використовують методи спуфінгу для передавання неправдивих даних про місцеперебування судна.

"Або росіяни змінили сигнал АІС (автоматичної ідентифікаційної системи) на суднах, або сигнал GPS. Кораблі рухаються біля морського кордону Фінляндії, але насправді їх там немає", — пояснив він.

Експерти кажуть, що заглушити сигнали GPS легко за допомогою відносно недорогого обладнання.

Начальник Генерального штабу оборони Влад Георгіце детально описав низку постійних загроз: від електромагнітних завад до плаваючих мін і ризиків, пов'язаних із підводною інфраструктурою.

"Ми стикаємося з проблемами електромагнітних завад переважно щотижня. Ще однією серйозною проблемою є дрейфуючі міни. Від початку війни в Україні ми виявили 122 таких міни", — підкреслив він.

Нагадаємо, у Польщі спостерігали підозрілі маневри "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі. Судно було близько до енергокабелю, що з'єднує Польщу зі Швецією.

ВМФ Росії 28 квітня провів навчання в Балтійському морі за участю корабля "Уренгой". Німецькі фрегати Sachsen і норвезькі Fridtjof Nansen виявилися більш ефективними і технологічними.